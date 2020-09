XBox Series X nach wenigen Minuten ausverkauft

Xbox - (C) Microsoft

Dass es die Spieler auf die neuen Konsolen bereits seit den ersten Gerüchten in den Fingern juckt war klar. Es war auch ein Ansturm auf die Vorbestellungen zu erwarten. Doch die XBox Series X hielt sich genau wenige Minuten in den Vorbestellungen und war dann ausverkauft. Was für ein Start! Aber woran ist das gelegen? Lag es an der zu geringen Stückzahl oder vielleicht daran dass der Spielerschafft noch kurz zuvor eingeheizt wurde von Microsoft?

Ein ebenwürdiges Konsolen Battle

Nach dem großartigen Start der PlayStation 5 vor wenigen Tagen, die nach einer Stunde ausverkauft war. Hat Microsoft vor dem Verkaufsstart der Xbox Series X und S noch kurz die Community aufgemischt. Gestern ging eine Pressemitteilung raus, dass Microsoft die Entwickler Studios von Bethesda (Doom, Fallout, Elder Scrolls u.v.m.) übernimmt. Diese News eröffnen viel Spekulationen zu zukünftigen Exklusivtiteln. Sie könnten auch das entscheidende Argument gewesen sein, für jene Spieler die noch schwankten zwischen Sony und Microsoft.

Ist der Hype um die ausverkaufte XBox Series X ein Zeichen?

Nun dauert es nicht mehr lange bis die Xbox Series X Einzug in die Wohnzimmer findet. Die Zahlen, Daten und nun auch die Fangemeinde versprechen Großes! Wie die Zukunft aussieht wird sich zeigen. Wir sind auf jeden Fall gespannt ob sie dem Hype gerecht wird und neidisch auf jeden der eine erwischen konnte, denn unserem Chefredakteur ist es leider nicht gelungen. Eine Umarmung für Markus. Konntet ihr eine erwischen? Wo habt ihr bestellt? Schreibt es uns in die Kommentare.