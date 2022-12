Xbox Series X/S: Starfield trägt große Verantwortung, so Todd Howard (Bethesda)

Das wahrscheinlich größte Rollenspiel von Bethesda wird Konsolen-Exklusiv für Xbox Series X/S erscheinen. "Eine große Verantwortung", so Bethesda-Chef Howard.

Das Weltraum-Rollenspiel Starfield sollte eigentlich seit einigen Wochen verfügbar sein, doch es gab eine Release-Verschiebung ins ersten Halbjahr 2023. Wahrscheinlich ist es auch so besser, immerhin haben große Spiele oft bei der Veröffentlichung ihre Schwierigkeiten und zusätzliche Zeit für Qualitätskontrolle kann nie schaden. Immerhin hat Starfield eine “große Verantwortung” für die Xbox Series X/S-Verkäufe, wie auch Bethesda-Chef Todd Howard es empfindet.

Starfield: Der “größte Druck”, den Bethesda bisher aushalten musste

Gegenüber Lex Fridman gab Howard im Podcast (via YouTube) zu, dass die Konsolen-Exklusivität für Xbox zwar eine großartige Sache sei, allerdings muss das Studio auch mit einem Druck leben, den man zuvor so noch nicht erlebt hat.

Den Release von Starfield für die Xbox Series X/S kann man wohl am besten mit PlayStation-Exklusiv-Veröffentlichungen wie The Last of Us und God of War vergleichen. Starfield wird die Verkaufszahlen der neuesten Xbox wohl in die Höhe schießen lassen – so zumindest der Plan. Das exklusive System baut jedoch für Bethesda Druck auf, aber es bringt auch enorme Vorteile, so Howard.

Microsoft hilft mit: “Die Top-Ingenieure von Xbox sagen, wir werden das auf den neuen Systemen unglaublich aussehen lassen, aus meiner Sicht ist es einfach fantastisch.”

Der Hype-Zug für Starfield ist schon länger losgefahren. Mit der Enthüllung, dass es 1.000 verschiedene Planeten zu erforschen gibt und vier mächtige Städte, hat Bethesda wohl ihr größtes Spiel aller Zeiten gebaut. Wir werden es wohl in ein paar Monaten selbst ausprobieren dürfen, ob Bethesda dem Druck standgehalten hat. Immerhin kann Starfield viel falsch machen, so unsere These.

Starfield befindet sich für Windows PC und Xbox Series X/S in Entwicklung.