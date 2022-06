Starfields 1.000 Planeten schrecken Spieler ab

Auf dem Xbox & Bethesda Showcase gab es endlich die große Starfield-Enthüllung. Während zuvor nur wenige Details und Screenshots veröffentlicht wurden, bekamen Spieler nun einen umfangreichen Einblick in das kommende Sci-Fi-Rollenspiel des Skyrim-Entwicklers.

In der rund 15-minütigen Präsentation ging Bethesda-Chef Todd Howard unter anderem auf die enorme Größe von Starfield ein – und das ist eigentlich untertrieben. Laut Howard werdet ihr nämlich 100 Sternensysteme und 1.000 Planeten erkunden können. Ihr sollt zudem auf jedem Planeten überall landen können.

Das war sicherlich eine der aufregendsten Infos zu Starfield, aber der Schuss ging wohl nach hinten los. Denn wirklich überzeugt sind die Spieler von Howards Verkaufsargument nicht. Ganz im Gegenteil: 1.000 Welten schrecken Spieler eher ab.

Unter dem YouTube-Video finden sich einige Fans, die diese Größenordnung überhaupt nicht gut finden, sodass erste Sorgen entstehen:

„Natürlich klingt ein riesiges Universum, das es zu erforschen gilt, wirklich cool, aber ich hoffe, dass es sich nicht um ein sich wiederholendes Copy-and-Paste für alle Planeten handelt“, schreibt Jaquincy Bonquavius.

Der Nutzer SantaFire fürchtet wiederum, dass die meisten Welten gar nicht handgemacht entstehen: „Dieses Spiel neigt zum Prozeduralen. Wenn man bedenkt, wie das immer abläuft, kann ich nur hoffen, dass das mehr designte Zeug die Wiederholungen ausgleicht.“

No Man’s Sky ist ein Beispiel für ein Spiel mit ausschließlich prozeduralen Welten. Zwar ermöglicht diese Technik endlos viele Welten zum Erkunden, allerdings fallen diese recht schnell monoton aus. Ein Spiel wie Starfield, welches sicherlich Bethesda-typisch auf komplexe Story und vielseitige Figuren setzen wird, könnte mit der Fülle an Planeten sich selbst im Weg stehen.

Twitter-Nutzerin Freya Holmér schreibt deshalb:

when you tell me there's thousands of entire planets to visit for your game, you are, in effect, just telling me that I can't expect good/interesting/human made level design

— Freya Holmér (@FreyaHolmer) June 12, 2022