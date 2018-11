Vor vielen Jahren hat Microsoft damit aufgehört, die Verkaufszahlen für die Xbox One zu melden. Der Abstand zwischen PS4 und Xbox One wurde immer größer, sogar in „Kernländern“ der Vorgängerkonsole Xbox 360. Nur Marktberichte liegen vor, wobei Microsoft diese nie kommentiert.

Letztes Jahr wurde die Xbox One X veröffentlicht und brachte einen deutlichen Schub in der aktuellen Konsolen-Generation. Die aufgemotzte 4K-Konsole kommt gut im Einzelhandel an, zumindest in den USA laut NPD (via WindowsCentral.com). Laut Mat Piscatella, einem Branchenanalysten bei NPD, läuft das Geschäft mit der X in diesen Jahr „phänomenal“.

„Xbox One-Verkäufe zeigen das höchste Wachstum der drei großen Hardware-Plattformen in diesem Jahr in den USA, und insbesondere die Xbox One X hat sich phänomenal entwickelt … ein jährliches Wachstum wie dieses zu diesem Zeitpunkt im Zyklus war noch nie zuvor Die Einführung der Xbox One X und die Bereitstellung neuer Inhalte haben sich bereits gezeigt. Dies ist eine Trendwende, die der Markt noch nie zuvor gesehen hat. Dies gilt als phänomenal, wenn auch nicht marktführend“, so Piscatella über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Schön das Microsoft nicht den Anschluss verliert. Um das Wachstum aufrechtzuerhalten, muss Microsoft weiterhin „die leistungsstärkste Konsole der Welt“ haben. Mal sehen was die nächste Generation bringt, welche voraussichtlich 2019 angekündigt wird.

Kauftipp:

Xbox One X Forza Horizon 4 & Forza Motorsport 7 Bundle bei Amazon.de für EUR 468,99 bestellen

Sowohl die „Xbox Scarlett“ (Arbeitstitel) wie auch die PlayStation 5. Aber auch Nintendo wird seine Switch modifizieren.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.