Die globalen Verkaufszahlen bis zum 3. November versus letzten Jahr (gleiche Zeit) sind da! Und sie zeigen uns einen Trend, der das ganze Jahr schon angehalten hat: Nintendo und Microsoft können gegenüber Sony aufholen.

Die Dominanz der PlayStation 4-Systeme ist dennoch mehr als dominant. Obwohl sich die PlayStation 4 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 um 11,2% schlechter verkauft hat, liegt der Marktanteil bei der aktuellen Konsolen-Generation bei 47,7% (Vorjahr: 54,8%). Die Xbox One konnte, nach einem Einbruch im Jahr 2016, wieder aufholen. Die aktuellen Microsoft-Konsolen verkauften sich um 16,4% besser als noch im Jahr 2017.

„Ungleicher Vergleich“

Der Vergleich zwischen PS4 und Xbox One zeigt jedoch eine ganz klare Sony-Dominanz. Im Jahr 2018 (bis 3. November) konnte Sony 11,56 Millionen PlayStation 4-Systeme verkaufen versus 13,04 Mio. verkaufter Einheiten im Vorjahr – das bisher beste Jahr für die PlayStation 4. Die Xbox One, Xbox One S und Xbox One X wurden knapp 4 Mio. Mal heuer verkauft, gegenüber 3,4 Mio. im Vorjahr.

Nintendo Switch der große Gewinner

Gegenüber der PS4 sieht es für Nintendo nicht schlecht aus. Im zweiten Jahr setzt die Hybrid-Konsole noch etwas drauf! Mit bisher 8,687 Mio. verkaufter Einheiten schaffte man ein Plus von 18,7%. Es fehlen im Vergleich zur Sony-Konsole noch immer 2,9 Mio. Konsolen, die heuer auch nicht mehr aufzuholen sind, aber Nintendo ist auf einem tollen Weg. Mit der für 2019 vermuteten „Facelift-Version“ der Nintendo Switch, also besseren Bildschirm und kleineren Hardware-Updates, wird man sicherlich noch einen Boost bekommen.

PS4 vs. Xbox One vs. Switch in ihrer Lebenszeit

Vergleicht man die Konsolen anhand ihrer bisherigen Verkäufe, was etwas unfair ist, weil die Switch erst 2017 gestartet ist, dann zeigt sich ein klares Bild für die PlayStation 4. Bisher verkaufte Sony über 85,2 Mio. Systeme, dahinter die Xbox One mit 39,6 Mio. und Nintendo Switch mit 21,8 Mio. verkaufter Systeme. Zieht man noch die Handhelden hinzu dann wäre der 3DS von Nintendo auf Platz 2. Bisher konnten die Japaner über 73 Mio. 3DS/2DS verkaufen!

Quelle: VGChartz.com

