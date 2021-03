Xbox: Microsoft bestätigt Sommer-Event mit Bethesda-Ankündigungen

Bethesda gehört Xbox Game Studios. Fotomontage DailyGame (C) Bethesda, Microsoft

Nach die finale Übernahme von Bethesda durch Microsoft können die Unternehmen auf eine gemeinsame Zukunft blicken. Viele (PlayStation-)Spieler fragen sich natürlich, wie diese aussehen wird. Einen Mangel an Fragen gibt es nicht.

Die aktuelle Diskussionsrunde gab uns Aufschluss darüber, welche Menschen und Teams hinter Bethesda stehen. Darauf folgte auch die Ankündigung, das 20 neue Bethesda-Titel für den Xbox Game Pass heute erscheinen.

Xbox/Bethesda-Event im Sommer 2021 geplant

Xbox Marketing-Chef Aaron Greenberg und Bethesdas globale Marketing- und Kommunikationsmanagerin Erin Losi gaben an, dass es im Sommer weitere Ankündigungen und Neuigkeiten zu Bethesda im Sommer geben wird.

Greenberg gab außerdem an, dass die Veranstaltung traditioneller sein wird, ähnlich wie Microsoft es normalerweise auf der E3 macht, dass würde bedeuten das Spieler einige bedeutende neue Updates oder Ankündigungen erwarten können. Zumindest würde man das hoffen, auch die PlayStation-Spieler – die puncto Exklusivität noch nicht die Hoffnung aufgegeben haben.

Jüngste Berichte haben gezeigt, dass Microsoft und Bethesda im Juni auf der E3 stark vertreten sein werden und dass die Konferenzen beider Unternehmen weiterhin getrennt stattfinden werden, wobei Starfield-News wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt kommen werden. In der Zwischenzeit hoffen die Spieler auch, dass der gemunkelte Wolfenstein 3 ungefähr zur gleichen Zeit angekündigt wird – obwohl dies alles zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als Spekulation ist.

Ebenso ist die Frage der PlayStation-Spieler da, ob Spiele wie Starfield, Fallout oder The Elder Scrolls 6 auch für die PS5 kommen werden.

Phil Spencer spricht über Exklusivität

In dem mit Führungskräften von Bethesda und Microsoft geführten Roundtable wurde Phil Spencer gebeten, eine klare Antwort darauf zu geben, was sie mit der künftigen Übernahme von Bethesda erreichen wollen und ob dies bedeutet, dass zukünftige Spiele nicht auf den Plattformen der Wettbewerber (Anm.: PlayStation, Nintendo) veröffentlicht werden.

„Ja, ich sehe es. Ich sehe es in der Community. Ich höre mir die Podcasts und alle Fragen an. Also werde ich versuchen, so klar wie möglich zu sein, denn das ist es, was ich denke, es ist einfach fair. Daher kann ich natürlich nicht hier sitzen und sagen, dass jedes Bethesda-Spiel exklusiv ist, weil wir wissen, dass das nicht stimmt“, sagte Phil Spencer.

„Es gibt vertragliche Verpflichtungen, die wir wie immer in jedem dieser Fälle erfüllen werden. Wir haben Spiele, die auf anderen Plattformen existieren, und wir werden diese Spiele auf den Plattformen unterstützen, auf denen sie sich befinden. Es gibt Gemeinschaften von Spielern. Wir lieben diese Gemeinschaften und werden weiterhin in sie investieren. Und selbst in der Zukunft könnte es Dinge geben, die entweder vertragliche Dinge oder Vermächtnisse auf verschiedenen Plattformen haben, die wir tun werden. Aber wenn Sie ein Xbox-Kunde sind, möchte ich, dass Spieler wissen, dass es darum geht, großartige exklusive Spiele für sie bereitzustellen, die auf Plattformen geliefert werden, auf denen Xbox Game Pass existiert, und das ist unser Ziel. Deshalb machen wir das. Das ist die Wurzel dieser Partnerschaft, die wir aufbauen, und die kreative Fähigkeit, die wir für unsere Xbox-Kunden auf den Markt bringen können.“

Demnach dürfte auch die Exklusivitätsfrage von zukünftigen Spielen zu The Elder Scrolls, Fallout, DOOM und mehr geklärt sein. Sie erscheinen exklusiv für Xbox und PC und werden von Tag 1 kostenlos im Xbox Game Pass sein.

PlayStation-Spieler gehen also leer aus, wie auch Xbox-Spieler bei Naughty Dog-Spielen, weil es eben ein internes Studio ist.