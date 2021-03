Xbox Game Pass: Wann startet Fallout 4, DOOM Eternal, Skyrim und Co?

Xbox Game Pass - (C) Microsoft

Anfang dieser Woche hat Microsoft offiziell ZeniMax Media übernommen, zu dem auch das Tochterunternehmen Bethesda gehört. Damit sind die Xbox Game Studios um weitere 8 Entwickler reicher. Das heißt auch, dass alle bisherigen Bethesda-Spiele unter das Xbox-Dach fallen, was Microsoft einige neue Titel für den Xbox Game Pass bringt. Durch Microsoft Store-Angebote haben Spieler es bereits vermutet, nun macht es Microsoft offiziell.

Der Microsoft Store wurde um Titel wie Fallout 4, The Elder Scrolls 5: Skyrim und The Evil Within erweitert. Nun hat Microsoft eine Liste von 20 Titeln vorgestellt, die den Xbox Game Pass ab morgen offiziell erweitern werden:

Dishonored Definitive Edition (Konsole, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Konsole, PC, Cloud)

DOOM II (Konsole, PC, Cloud)

DOOM 3 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM 64 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Konsole, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Konsole, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) The Elder Scrolls Online (Konsole, Console)

The Evil Within (Konsole, PC, Cloud)

Fallout 4 (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) Fallout 76 (Konsole, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Konsole)

Prey (Konsole, PC, Cloud)

RAGE 2 (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Konsole, PC, Cloud)

Was bietet der Xbox Game Pass?

Das Gaming-Abo von Microsoft umfasst mehr als über 100 Spiele – mit ständig neuen Titeln. Außerdem bekommt man mit dem Xbox Game Pass automatisch Xbox Live Gold, eine EA Play-Mitgliedschaft und kann neben der Xbox auch auf PC und Android spielen.