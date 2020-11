Fallout 76: „Brotherhood of Steel“-Update erscheint im Dezember

Fallout 76 - Steel Dawn Update - (C) Bethesda

Am 1. Dezember geht es los, dann erscheint die kostenlose Erweiterung Steel Dawn für Fallout 76.

In Steel Dawn werden die Spieler neue Orte erkunden, neue NPCs treffen, neue Hightech-Waffen und Rüstungen erwerben und fortschrittliche unterirdische CAMP-Schutzräume bauen. Die Hauptattraktion der Erweiterung ist die neue Quest-Reihe Brotherhood of Steel, die die legendäre Fallout-Fraktion in das Appalachen-Ödland einführt. Engagierte Fans sollten wissen, dass die Bruderschaft zwar allgemein als wohlwollende Fraktion angesehen wird, sie jedoch dazu neigt, überall Gewalt und Machtkämpfe auszulösen.

Bethesda machte die Ankündigung mit einem Gameplay-Trailer, der zeigt, was die Spieler von der Ankunft der Bruderschaft erwarten können. Im Trailer wird Paladin Leila Rahmani, der Anführer der Fraktion Brotherhood of Steel in der bevorstehenden Erweiterung, aus Kalifornien entsandt, um ein neues Kapitel der Brotherhood of Steel im Appalachian Wasteland zu gründen.

Fallout 76: Steel Dawn ist das nächste große Update, nach Wastelanders

Die Bruderschaft ist bekannt für ihre Affinität zu fortschrittlicher Technologie. Ihr Hauptziel in früheren Fallout-Spielen war es, alle High-Tech-Werkzeuge und -Ausrüstungen, auf die die Gruppe stößt, zu sichern und zu schützen. Einige Kapitel der Bruderschaft haben sich auch der Wiederherstellung der Gesellschaft zu etwas gewidmet, das dem Vorkriegsamerika ähnelt, obwohl nicht alle Kapitel der Bruderschaft dieses Ziel teilen.

Die Spieler können entscheiden, ob sie in der kommenden Fallout 76-Erweiterung für oder gegen die Bruderschaft arbeiten möchten. Eine Fraktion von Angreifern, die sich der Bruderschaft widersetzen, wurde am Ende des Gameplay-Trailers gezeigt, was darauf hindeutet, dass die Spieler die Möglichkeit haben, sich dieser Raider-Fraktion anstelle der Bruderschaft anzuschließen.

Laut Bethesda ist Steel Dawn das erste Kapitel in einer neuen Bruderschafts-Quest-Reihe. Dies deutet darauf hin, dass möglicherweise weitere Erweiterungen von Brotherhood of Steel folgen, obwohl diese zusätzlichen Erweiterungen möglicherweise nicht wie bei Steel Dawn kostenlos sind. Bisher waren alle wichtigen Erweiterungen von Fallout 76 für alle Spieler, die das Spiel gekauft haben, kostenlos.

Schwacher Start. Tolle Entwicklung die letzten 2 Jahre!

Der Bethesda-Titel hatte einen schwierigen Start, als es im Herbst 2018 zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Zu dieser Zeit waren viele Spieler von den Fehlern des Spiels und dem Mangel an NPCs abgeschreckt, aber in den letzten zwei Jahren hat der Entwickler weiterhin Inhalte hinzugefügt, einschließlich die Wastelanders-Erweiterung, die Anfang dieses Jahres eintraf und endlich NPCs einführte. Die Erweiterungen haben dazu beigetragen, den Ruf des Spiels zu verbessern, da Fallout 76 nun auf dem besten Weg ist, eines der beliebtesten kleinen MMOs auf Konsolen zu werden. Es scheint, dass Steel Dawn den Weg fortsetzen will, den Wastelanders eingeschlagen hat.

Fallout 76 ist für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Dank Abwärtskompatibilität ist es auch auf PS5 und Xbox Series X spielbar, allerdings noch nicht mit eigenem Build – also Verbesserungen an der Optik. Auf jeden Fall solltet ihr von den verbesserten Ladezeiten der neuen Konsolen profitieren.