DOOM Eternal Ancient Gods 2: DLC-Trailer in wenigen Tagen online!

DOOM Eternal - (C) id Software

Am 20. März 2021 feiert DOOM Eternal seinen ersten Geburtstag und id Software hat Wort gehalten und neuer Content ist unterwegs, in Form des Ancient Gods Part 2-DLC. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, aber ein Trailer soll bereits in wenigen Tagen online sein.

Bethesda hat auf seinem offiziellen DOOM Twitter-Account gepostet, dass ein Teaser-Trailer zu DOOM Eternals abschließenden Kapitel des Ancient Gods DLC fast da ist. Der Trailer wird bereist am 15. März 2021 veröffentlicht.

Es gibt für Bethesda gute Gründe, warum man einen Teaser-Trailer ankündigt, anstatt ihn gleich zu veröffentlichen. Es gab einen Daten-Leak für Ancient Gods Part 2, der die „Erfolge“ versehentlich veröffentlichte.

Anstatt die Erwartungen der Community außer Kontrolle zu bringen, kontrolliert Bethesda die Botschaft und geht mit der Ankündigung in die Offensive.

Wenn der heutige Teaser eine Reaktion auf das Leck war, dann ist die geplante Vorbereitung auf die Veröffentlichung von DOOM Eternal Ancient Gods – Part 2 DLC noch weit entfernt. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte der Teaser-Trailer die Fans hoffentlich überrascht und die Aufregung für die Veröffentlichung eines vollständigen Trailers wäre größer gewesen.

Doom Eternal ist ab sofort für PC, PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.