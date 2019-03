Die mobile Xbox Live-Unterstützung wurde von Microsoft angekündigt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Redmond (USA) gab bekannt, dass es ein plattformübergreifendes Mobile Software Development Kit (SDK) für iPhone und Android-Geräte lancieren werde. Dieses SDK würde es jedem mobilen Entwickler ermöglichen, Xbox Live-Funktionen in seine Spiele aufzunehmen. Erfolge, Gamerscore, Freunde und Clubs stehen zur Verfügung.

Microsoft hat seine Absicht bekundet, seine Dienste während einer Pressekonferenz auf mehrere Plattformen auszudehnen. Kareen Choudhry, Microsoft CVP von Gaming-Cloud-Services, erläuterte die Entscheidung des Unternehmens:

„Wir glauben so stark an die Community und Xbox Live ist wirklich im Herzen unserer Gaming-Community… Wenn Sie beobachten, was wir vor allem mit Minecraft getan haben. In den letzten Jahren haben wir Xbox Live auf so viele Plattformen gebracht, wie Minecraft es zulässt. Die Vereinigung all dieser Communities mit einer einheitlichen, einzigartigen Erfahrung für diese Spieler.“

Einbindung in das PlayStation Network?

Microsoft hat Cross-Play in den letzten Jahren stark vorangetrieben und geriet mit Sony in Konflikt, weil die Japaner nicht so recht wollten. Erst mit Fornite gelang der Clou. Aber auch nur weil Epic Games darauf drängte, weil man ein populäres Game hat. Übrigens ist seit kurzem dazu der Nintendo Switch nicht mehr im Pool gemeinsam mit der PlayStation 4 und Xbox One, wenn man es nicht möchte.

Das IT- und Gaming-Unternehmen scheint jedoch nicht mit der Unterstützung von Xbox Live Mobile zu stoppen. In der Medienbesprechung sprach Choudhry über die Aussicht auf Xbox Live auf anderen Gaming-Plattformen:

„Unser Ziel ist es, die zwei Milliarden Spieler der Welt wirklich zu vereinen und wir sind große Fans unserer Xbox Live-Community, aber wir haben keine spezifischen Ankündigungen in Bezug auf Switch heute.“

Auf die Frage, ob Xbox Live auf Sony’s PlayStation 4 verfügbar ist, antwortete Choudhry:

„Phil [Spencer] war sehr proaktiv bei Problemen wie Crossplay, Cross-Progression und der Vereinigung von Gamer-Netzwerken, und wir sind bereit, mit der Industrie eine Partnerschaft einzugehen wie wir können. „

Ob das je passieren wird? Wir vermuten einmal: NEIN. Für den Nintendo Switch wird Xbox Live irgendwann einmal verfügbar sein. Starten wird man, wie in der Meldung ersichtlich, erst auf den Smartphones dieser Welt…