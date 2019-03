Fortnite war im Jahr 2018 das erste große Game, dass pplattformübergreifendes Spielen auf allen Plattformen ermöglichte. Damit wurden Gamer der PlayStation 4-, Xbox One- und Switch-Version für Cross-Play-Partys in den gleichen Pool gestellt. Somit traten alle drei Plattformen gegeneiannder an. Seit dem letzten Update 8.10 ist dies nicht mehr der Fall!

Stattdessen befinden sich Nintendo Switch-Spieler jetzt im gleichen Pool wie iOS- und Android-Player, während PS4– und Xbox One-Player einen separaten Pool teilen. Angesichts der Tatsache, dass die Switch-Version von Fortnite unter Leistungsproblemen leidet und auf 30 FPS begrenzt ist. Somit hatten viele Spieler das Gefühl gehabt, dass sie sich nicht auf dem Niveau der PS4- und Xbox One-Versionen des Spiels befindet.

Switch-Gamer sind dennoch nicht ausgeschlossen, wenn sie mit PS4- und/oder Xbox One-Gamern zusammenspielen möchten. Für die Nintendo-Version kann man die Einstellung nun manuell übernehmen, dass Cross-Play mit den beiden Konsolen möglich ist mittels Party-Einladung. Standardmäßig spielt man zukünftig mit der Switch gegen Smartphones. Ob das fair ist für die Android- und iOS-Nutzer des Spiels?

Update 8.10 brachte auch einige andere Änderungen und Ergänzungen mit sich, darunter ein neues Fahrzeug (was eigentlich ein Ball ist). Mehr aktuelle Meldungen über Fortnite findest du auch auf unserer Tag-Seite!