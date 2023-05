Das beliebte Open-World-Rennspiel Forza Horizon 5 hat einen neuen Meilenstein erreicht. Laut der Hall of Fame-Rangliste im Spiel selbst haben nun über 30 Millionen Spieler das Spiel gespielt. Diese beeindruckende Zahl wurde von Twitter-Nutzer Idle Sloth entdeckt und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Immerhin gibt es Diskussionen darüber, ob Forza Horizon nun Halo als beliebteste Xbox-First-Party-Spiel abgelöst hat.

Der Erfolg von Forza Horizon 5 kommt nicht überraschend, da das Spiel bereits in der Vergangenheit Rekorde gebrochen hat. Im Juni 2022 erreichte es die Marke von 20 Millionen Spielern, zuvor waren es im Januar 2021 bereits 15 Millionen Spieler. Mit diesen Zahlen hat sich das Spiel als eines der erfolgreichsten Open-World-Rennspiele aller Zeiten etabliert. Halo Infinite schaffte bald die 20-Millionen-Marke kurz nach Release, nur seitdem ist es stumm geworden um die einstige Xbox-Ikone. Ob das sechste Hauptabenteuer des Master Chiefs die 30-Millionen-Marke erreicht hat ist bisher noch nicht überliefert worden.

Besonders beeindruckend ist der Release-Tag von Forza Horizon 5. Das Spiel hatte den größten Veröffentlichungstag aller Xbox Game Studios-Spiele. Allein in der Veröffentlichungswoche spielten über 10 Millionen Spieler das Spiel. Diese Zahlen zeigen deutlich das enorme Interesse und die Beliebtheit von Forza Horizon 5 bei Spielern auf der ganzen Welt.

Ein weiterer bemerkenswerter Fakt ist, dass der Veröffentlichungstag von Forza Horizon 5 dreimal so erfolgreich war wie der von Forza Horizon 4. Dies verdeutlicht nicht nur den Fortschritt und die Weiterentwicklung der Serie, sondern auch die stetig wachsende Fangemeinde. Das kann man von Halo nicht sagen. Halo 5: Guardians hatte einen schwierigen Start, aber Halo Infinite stürzte kurz nach Release komplett ab. Wenige Wochen nach Release war es nicht einmal mehr in den TOP 5-Spielen der Xbox-Gamer. Tragisch, da der Multiplayer-Modus eigentlich Free-to-Play ist. Laut aktuellen SteamCharts.com-Zahlen gibt es im Schnitt keine 3.000 Spieler mehr, die täglich online sind.

