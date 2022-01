Halo Infinite hat bisher über 20 Millionen Spieler erreicht

Wie nun bekannt gegeben wurde hat Halo Infinite seit dem Start am 15. November 2021 (Multiplayer Beta) mehr als 20 Millionen Spieler erreicht. Das ist der größte Start für einen Halo-Titel in der 20-jährigen Geschichte. Die Nachricht wurde zuerst von Microsoft-Chef Satya Nadella bekanntgegeben, danach vom Halo-Twitter-Account, der sich bei den Halo Infinite-Spielern bedankte.

Weder Nadella noch der offizielle Twitter-Account von Halo haben gesagt, ob sich die 20 Millionen Spieler nur auf den Multiplayer beziehen oder ob von der Einzelspieler-Kampagne die Rede ist. Man kann aber davon ausgehen, dass Ersteres gemeint ist.

Der Multiplayer-Modus von Halo Infinite ist seit dem 15. November letzten Jahres verfügbar und es hat wahrscheinlich geholfen, dass er kostenlos ist. Damit erreichte 343 Industries, der Entwickler, Spieler, die zuvor Halo noch nie ausprobiert hatten. Vor allem auf Steam kam der Titel die ersten Tage auf mehrere hunderttausend Spieler. Aktuell gibt SteamCharts.com eine durchschnittliche Spielerzahl der letzten 30 Tage von knapp 27.000 an. Ein Verlust von knapp 50 Prozent zum Vormonat. Zur Spitzenzeit waren in den letzten 30 Tagen über 60.000 Spieler gleichzeitig online.

Arena-Shooter wie Quake, Unreal und Co hatten ihre besten Jahre zur Jahrtausendwende. Battle Royale und andere Modis haben Shooter-Spieler die letzten Jahre mehr überzeugt, aber mit Halo Infinite ist die Bedeutung von Arena-Shootern wieder gestiegen. Auch andere ähnliche Spiele, wie Splitgate, bemerkten, dass das Interesse wieder gestiegen ist.

Halo Infinite bekam nicht nur Höchstwertungen, sondern auch viel Lob. Sogar Halo-Mitschöpfer Marcus Letho, jetzt bei EA (Battlefield) tätig, zeigte sich zum Release des Spiels überzeugt.

Der Weg des Master Chiefs und vor allem des Multiplayers ist noch lange nicht vorbei. Koop-Kampagne, Schmiede, Season 2 und ein verbessertes Fortschrittssystem sind nur einige Punkte, auf die sich Halo-Fans die nächsten Monate freuen dürfen.

With over 20 million Spartans joining us so far, we’re thrilled to announce that #HaloInfinite is the biggest launch in Halo franchise history!

Thank you, everyone, for joining us on the next step in this great journey. pic.twitter.com/d4EIsvWYVr

— Halo (@Halo) January 25, 2022