Halo-Co-Creator und EA starten ein neues Entwicklerstudio

Electronic Arts - Bildquelle: EA.com

Electronic Arts gründet ein neues Videospiele-Entwicklerstudio, dass sich auf Ego-Shooter-Spiele spezialisieren wird. Mit an Bord ist ein bekannter Name: Marcus Lehto. Nach dem Zusammenbruch seines Indie-Entwicklerstudios, das Disintegration auf den Markt brachte, heuert der ehemalige Bungie-Entwickler bei EA an.

Lehto arbeitete 15 Jahre lang für Bungie, unter anderem als Art Director und/oder Creative Director für Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 und Halo: Reach. 2014 verließ der Halo-Miterfinder Bungie und gründete V1 Interactive. Nun gab er auf Twitter bekannt, dass er als Game Director zum Start-up-Entwickler von EA wechselt, der sich auf FPS-Spiele konzentrieren wird.

Advertisment

Marcus Lethto auf Twitter: “Hallo zusammen, ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ich bei EA als Game Director beigetreten bin, dass ein neues Studio in der Gegend von Seattle aufbaut und an Ego-Spielen arbeiten wird. Ich kann es kaum erwarten, mehr darüber zu erzählen, was wir erschaffen!”

Auch der Account von EA hat nette Worte: “Wir freuen uns, dass du dich unserer Familie anschließt.” Außerdem können sie es kaum erwarten, den “Schuss von seinem Schuss” zu sehen – oder so.

Das neue EA-Studio wird anscheinend der zweite neue Entwickler in Seattle (USA) sein, nachdem der ehemalige Chef von Monolith Productions, Kevin Stephens, ein weiteres gegründet hat, das sich auf die Entwicklung von Open-World-Action-Adventure-Spielen konzentrieren wird.

Das neue FPS-Studio von EA hat bisher noch keinen Namen erhalten bzw. es wurde noch keiner bekanntgegeben.