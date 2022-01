Halo Infinite: 343 Industries setzt Feedback der Spieler nächste Woche um

Arena-Shooter sind tot. Von wegen! Mit Halo Infinite lebt das gute alte Deathmatch wieder auf. Mit dem kostenlosen Multiplayer kann 343 Industries mehr Spieler als je zuvor für das Halo-Franchise begeistern, vor allem wenn man den Fans auch zuhört. So wird es nächste Woche Preisänderungen auf dem Marktplatz des Shooters geben, sowie einen großen Hotfix bei den “großen Schlachten”-Modi durchführen.

Halo Infinite hatte keine großen Probleme beim Start, aber ein paar “Kinderkrankheiten”. Diese wurden letzte Monat langsam behoben und optimiert, aber es gibt immer noch ein paar Dinge, über die die Community streitet. Ein großer Streitpunkt ist die Preisgestaltungen von Items im Shop, die von den meisten Spielern als “überteuert” angesehen werden. Die meisten Pakete sollen sich laut den Spielern nicht lohnen, da sie immerhin 10 bis 20 Euro kosten.

Mit nächster Woche sollen die Preise in Halo Infinite endlich angepasst werden! Jerry Hook, ‘Head of Design’ bei 343, gab auf Twitter bekannt, dass das Team sich den Markt angeschaut hat und wie man ihn ändern kann, und diese Änderungen ab Dienstag, dem 18. Januar, umsetzen wird.

Hook sagt: “Wir haben die Diskussionen über den Shop, die Pakete und die Preise seit dem Start genau verfolgt. Auf der Grundlage von Daten und Community-Feedback werden wir beginnen, Änderungen an der Verpackung und Preisgestaltung von Artikeln in [Halo] Infinite einzuführen – und alles beginnt nächste Woche. Ab Dienstag wird das Shop-Erlebnis von Woche zu Woche variieren. Wir konzentrieren uns darauf, die Preise auf breiter Front zu senken, stärkere Werte in unseren Paketen anzubieten, damit zu beginnen, einzelne Artikel aus Paketen herauszunehmen und vieles mehr.

