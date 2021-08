Xbox Games with Gold: Diese Spiele gibt es im September gratis

Xbox Games with Gold im September 2021: Microsoft enthüllte die Spiele-Liste. -(C) Games Workshop, Bigben Interactive, Nacon, Microsoft

Im September 2021 warten im Rahmen der Xbox Games with Gold wieder kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X/S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X/S und Xbox One spielst.

Warhammer Chaosbane

In einer vom Krieg verwüsteten Welt bist Du die letzte Hoffnung für das Imperium der Menschheit gegen die Horden des Chaos. Du wählst Deinen Charakter aus vier Klassen mit einzigartigen und komplementären Fertigkeiten aus und bereitest Dich, ausgerüstet mit den mächtigsten Artefakten der alten Welt, auf gigantische Schlachten vor. Neben dem Story-Modus sorgen ein Boss Rush-Modus, zahlreiche Dungeons und regelmäßige Updates für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis.

Warhammer Chaosbane ist vom 1. bis 30. September auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

Mulaka

In diesem Action-Abenteuer tauchst Du in die faszinierende und vielfältige Kultur der Tarahumara ein – ein indigenes Volk, das den Norden Mexikos ihr Zuhause nennt. Als Schamane Deines Stammes leihst Du Dir die Macht der Halbgötter, treibst das Böse aus, löst knifflige Puzzles und hilfst den Dorfbewohner*innen als spiritueller Beistand. Deine Aufgaben führen Dich durch beeindruckende Canyons, mystische Wüsten und feiern die vielfältigen Landschaften Nord-Mexikos.

Mulaka ist vom 16. September bis 15. Oktober auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

Zone of the Enders 3D Collection

Von Hideo Kojima – dem Mastermind hinter Death Stranding und der Metal Gear-Reihe – kommt der mitreißende Zone of the Enders Space-Epos. Du steuerst den Orbital Frame Jehuty und hilfst der Space Force dabei, die dunkle Macht der Bahram endgültig zu vernichten. Diese zweiteilige Kollektion enthält mit Zone of the Enders und Zone of the Enders: The 2nd Runner die gesamte Geschichte.

Zone of the Enders 3D Collection ist vom 1. bis 15. September auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Samurai Shodown II

Du steigst als mächtiger Samurai in die Arena und stellst in intensiven Schwertkämpfen Deine Kampfkunst auf die Probe. Mithilfe ausgefeilter Fähigkeiten und dem richtigen Einsatz des Rage-Systems durchbrichst Du die Konter Deiner Gegner*innen und steigst zum mächtigsten Samurai aller Zeiten auf. Auf Deinem Weg zum Ruhm stehen Dir 15 verschiedene, beliebte Charaktere des Franchises zu Verfügung – welcher von ihnen wird am besten zu Deinem Kampfstil passen?

Samurai Shodown II ist vom 16. bis zum 30. September auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.