Xbox Game Pass: Diese Spiele kommen im September 2020

Microsoft veröffentlichte die Spiele für den Xbox Game Pass im September 2020. Der Tech-Konzern aus Redmond bereitet sich unbestritten auf den baldigen Release der Xbox Series X/S vor und auch die Games für den Abo-Dienst werden besser.

Ab dem 17. September wird Company Heroes 2 dem PC Games Pass hinzugefügt. Die Fortsetzung des „bestbewerteten RTS-Games aller Zeiten“ bringt taktische Spieler voll auf ihre Kosten. Das Spiel bietet fünf Armeen sowie Deckungs- und Rüstungssysteme. In diesem realen Kampftitel gibt es Einzel- und viele Multispieler Möglichkeiten.

Ebenfalls neu im PC Games Pass kommt Halo 3: ODST für PC und Android. Der Beta-Test („Flug“, wie es 343 nennt) läuft schon seit einiger Zeit und der Shooter wird nun endlich für alle freigeschalten. Dabei erleben wir eine taktische Halo-Geschichte, während wir eine angegriffene Stadt erkunden. Darüber hinaus kommt ODST Firefight auf Konsole und PC zur The Master Chief Collection. Damit können sich Trupps auf dedizierten Servern mit Online-Matchmaking gegen Wellen von Covenant-Aliens verteidigen. Was für ein Spaß!

There’s a new wave of @XboxGamePass games on the way, including Destiny 2, Company of Heroes 2, Night in the Woods, and a lot more. Plus: Cloud Gaming! Get your September XGP update here: https://t.co/IUgw5UL90F

— Xbox Wire (@XboxWire) September 14, 2020