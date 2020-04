WWE-Fans aufgepasst: “The Big Show Show” ist heute auf Netflix gestartet

The Big Show ist wohl allen Wrestling Fans und wahrscheinlich noch darüber hinaus ein Begriff. Jetzt gibt es über den Wrestling-Riesen, im wahrsten Sinne des Wortes, eine eigene Sitcom auf dem Streamingportal Netflix.

Wie man dem Namen schon entnehmen kann, geht es in der Serie um Paul Donald Wight II. alias Big Show. Vielmehr geht es um das Leben des 2,13 Meter großen und 174 Kilogramm schweren Wrestling-Hühnen in seinem Leben nach dem Wrestler-Dasein. Denn hier warten ebenfalls schwere Aufgaben auf Big Show. Er muss sich jetzt um seine Frau und seine drei Töchter in seinem zu Hause in Tamper im US-Bundesstaat Florida kümmern, ein Kampf der anderen Art für den einstigen Wrestling-Star. In der Sitcom spielt Big Show also eine fiktionalisierte Form von sich selbst. Es handelt sich somit um KEINE Reality Show, sondern um eine echte Sitcom.

Kann bereits angesehen werden

Wir haben den Test gewagt und bereits kurz in die Serie hineingesehen. Die Serie ist auf Deutsch freigeschaltet und beinhaltet vorerst 8 Folgen. Auf Netflix heißt es in der Serienbeschreibung:

Nach seinem Abschied aus der Arena widmet sich der Wrestler Big Show einer noch größeren Herausforderung im Leben: dem Erziehen dreier Töchter mit seiner Frau in Florida.

Produzent der Serie ist WWE selbst. Denn neben den wohl bekannten Wrestling-Shows ist WWE längst auch als Hollywoodproduzent unter WWE Studios bekannt. Unter anderem wurden schon erfolgreich Filme mit Dwayne “The Rock” Johnson oder John Cena gespielt. Auch der wohl einem breiten Publikum bekannte Film “The Scorpion King” wurde von WWE Studios produziert. Seit 2002 gibt es WWE bereits als Filmproduzent. Anfänglich noch unter WWE Films wurde das Tochterunternehmen der Entertainmentgruppe 2008 in WWE Studios umbenannt.

Trailer (Englisch)

Am 10. April folgt für Wrestling-Fans schon die nächste Veröffentlichung von WWE Studios auf Netflix. Denn dann wird der erste WWE-Film “Mein WWE Main Event” veröffentlicht.

