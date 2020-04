WWE 2k21: 2K Games gibt Details bekannt, warum das Spiel nicht kommt

Nachdem World Wrestling Entertainment (WWE) während eines Investorenanrufs am Donnerstag bestätigt hatte, dass es kein WWE 2K21 geben würde, fragten sich die Fans der Serie, warum diese Entscheidung nun getroffen wurde.

Laut dieser Ankündigung des Herausgebers 2K Games sollen die 2K Battlegrounds von Saber Interactive so etwas wie ein Füllspiel sein, da der WWE 2K-Haupttitel von Visual Concepts ein zusätzliches Jahr frei nimmt, um sicherzustellen, dass die Entwickler “ein großartiges Spiel erstellen können”.

Nach dem katastrophalen Start von WWE 2K20 hat 2K Games das Feedback der Fans “gehört und geschätzt”, eine Reihe von DLC-Erweiterungen veröffentlicht und die Server für die vorherige Ausgabe der jährlichen Serie offen gehalten. Jetzt werden die Entwickler des nächsten Spiels das Gelernte anwenden, um eine Erfahrung “mit einem erneuten Fokus auf Qualität und Spaß” zu schaffen, und dies tun, indem sie den Produktionszeitplan von WWE 2K21 bis zum T2-Geschäftsjahr 2021 verlängern.

Einer der wichtigsten Schritte, die 2K Games unternommen hat, um sicherzustellen, dass Visual Concepts mit diesem nächsten Titel einen erfolgreicheren Auftritt hat, ist die Einstellung des ehemaligen Studio-Leiters von Amazon Games Orange County, Patrick Gilmore. Laut seinem LinkedIn-Profil kam Gilmore im März 2020 als “Franchise Executive Producer” zu Visual Concepts. 2K Games ist zuversichtlich, dass seine Einstellung “in Zukunft zu besseren Spielen führen wird”.

