World of Warcraft: Spieler erreicht Level 50 ohne Startgebiet zu verlassen

World of Warcraft - (C) Blizzard

In der anhaltenden Covi-19-Pandemie hatte vermutlich jeder von uns mehr Freizeit, als uns tatsächlich lieb war. Viele legten einen Sauerteig an, machten Home-Workouts oder spielten langvergessene Spiele. Ein ,,World of Warcraft“-Fan verfügte jedoch über vermutlich mehr Zeit, als die meisten. Denn so wollte er seinen Goblin-Charakter auf Level 50 kriegen, ohne dabei das Startgebiet zu verlassen. Grinding inkludiert! Ob es das wert war, weiß vermutlich nur er selbst.

Doch wie schaffte er das? Auf Reddit teilte der User TheSlapperfish welchen Hürden er begegnete und wie schwierig und langwierig sein Weg gewesen ist. Man muss sich nämlich zu Augen führen, dass erfahrene Spieler bei einem normalen Durchgang ungefähr 10 bis 15 Stunden brauchen, um Level 50 zu erreichen. Das beinhaltet natürlich ein Verlassen des Startareals und damit verbundener höheren Erfahrungspunkte, die man erhält.

World of Warcraft – Grinding

TheSlapperfish traf im Startgebiet jedoch nur auf Tunnelwürmer, die nicht wirklich viele Erfahrungspunkte verschafften. Der Spieler musste also über 5.000 von ihnen töten, um überhaupt erst Level 30 erreichen zu können. Doch danach endete sein Grind nicht, er wurde sogar noch schwieriger. Denn als die Würmer nach Leven 30 kaum noch XPs hergaben, musste eine andere Strategie her.

Mit dem Feature der Haustierkämpfe kam er weiter. Denn so teilen sich alle Charaktere die Erfahrungspunkte der täglichen Quests. Also machte er sie mit all seinen anderen Charakteren und konnte seinen Goblin-Jäger im Startgebiet so bis Level 50 weiterbringen.

Um das ganze in Relation zu setzen: Es braucht ungefähr 1,3 Millionen XP, um Level 50 zu erreichen. Da die XP-Anforderungen bei World of Warcraft exponentiell steigt, bräuchte der Spieler laut eigener Einschätzung mittlerweile vier bis sechs Wochen, um auf Level 51 zu kommen.

Level 50 und jetzt?

Das ist also das vermutliche Ende für seine Missionen. Doch aufgeben will er nicht. So startete er auf Reddit eine Aufruf nach Tipps, ob es denn irgendwelche Möglichkeiten gäbe, noch schneller zu leveln. Die einzige Bedingung ist dabei natürlich, dass das Startgebiet auf keinen Fall verlassen werden darf.

Doch dass man seine Zeit auch in anderen Spielen auf kreative Art und Weise nutzen kann, beweist ein Valheim-Spieler. Jener hat nämlich den gesamten Hafen von Sturmwind aus World of Warcraft in all seinen Details nachgebaut.