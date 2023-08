Gigantische Gitarre in Zelda: Tears of the Kingdom gebaut

Laser Gitarre in XXXXXL.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Cover) im Test/Review - (C) Nintendo

Es vergeht fast kein Tag an dem auf Reddit nicht ein weitere Gamer sein oder ihr Kunstwerk präsentiert. Und wenn es um The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geht, scheint es wirklich kein Ende an kreativem Output zu geben.

Ein kreativer Zelda-Fan baut eine riesige Gitarre aus mehreren großen Plattformen und Zonai-Materialien in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Spieler können sofort nach Erlangen der Ultrahand-Fähigkeit in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom damit beginnen, Objekte anzubringen und Fahrzeuge zu bauen, was besonders hilfreich ist, um das bestmögliche Haus für Link zu errichten.

Link erlangt die Ultrahand-Kraft in einem der ersten vier Schreine von Zelda: Tears of the Kingdom auf der Großen Himmelsinsel. Nach der Landung in Zentral-Hyrule können Spieler die neue Fähigkeit verwenden, um Hudson-Baustellenschilder für Addison hochzuhalten und anderen NPCs bei Quests zu helfen.

Darüber hinaus kann die Ultrahand-Fähigkeit nützlich sein, um Rätsel in ganz Hyrule und seinen vielen Schreinen zu lösen. Schließlich kann Link die Fähigkeit nutzen, um in Zelda: Tears of the Kingdom ein Haus zu bauen.

Wie groß ist bitte diese Gitarre in Zelda: Tears of the Kingdom?

Der Zelda: Tears of the Kingdom-Spieler Zealousideal_Ad1650 hat kürzlich neben einem Hausbau-Gebiet eine unglaublich große Gitarre gebaut, indem er große Plattformen und Zonai-Geräte miteinander verbunden hat. Das Design der Gitarre scheint von E-Gitarren inspiriert zu sein, und Zealousideal_Ad1650 verwendete eine Reihe von Zonai Lasergeräte-Strahlstrahlern, um die Saiten des Instruments zu erstellen.

Am Ende der projizierten Laser wird eine Zonai-Plattform als Steg für die Gitarre verwendet. Darüber hinaus wurden Zonai-Räder angebracht, um als Lautstärke- und Klangregler für die riesige Gitarre zu dienen.

Wie in Zealousideal_Ad1650’s Gameplay-Video gezeigt, hat der Benutzer ein Foto von der riesigen Gitarre gemacht, um es anderen Spielern in der Gemeinschaft zu zeigen. Der User hat den genauen Standort leider nicht geteilt, um so anderen Spielern den Zugang zu diesen großen Plattformen zu ermöglichen.

Aber Zelda: Tears of the Kingdom-Spieler können Materialien leicht beschaffen, indem sie Zonai-Geräteverteiler verwenden und Hyrule erkunden. Zusätzlich könnten Hudson-Baumaterialien, darunter Holzbretter und Balken, nützlich sein, um kleinere Gitarren zu erstellen.

Obwohl die Gitarre keine Musik abspielen kann, kann sie als großes Schaustück neben einem neuen Haus in Zelda: Tears of the Kingdom verwendet werden. Allerdings müssen Spieler von Zelda: Tears of the Kingdom die Menge an freiem Land berücksichtigen, da die Gitarre ungefähr so groß ist wie ein Haus.

Die Möglichkeiten zum Bauen scheinen in Zelda: Tears of the Kingdom endlos zu sein, dank der immensen Vielfalt an Baumaterialien und Objekten im Hyrule-Sandbox-Modus. Neuer DLC für Zelda: Tears of the Kingdom könnte Nintendos beste Gelegenheit sein, um weitere Objekte und Materialien einzuführen, die die Spieler dazu ermutigen, nach neuen Ideen zu suchen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist jetzt für die Nintendo Switch erhältlich.