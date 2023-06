Zelda: Tears of the Kingdom – Erster Randomizer-Mod bereits verfügbar

Der "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Randomizer" ist in Entwicklung hat bereits die "Early Access"-Phase erreicht.

Nintendo hat 6 Jahre am Gameplay gearbeitet und bietet damit eine unglaublich große Spielewelt. - (C) Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

Wie der deutsche The Legend of Zelda-Modder Waikuteru auf seiner YouTube-Seite zeigt gibt es bereits eine Debüt-Version (v.0.1.0) eines Randomizer-Mod für Tears of the Kingdom. Dieser zufällige Sachen in die offene Spielwelt von Hyrule bringt.

Doch zuerst die wichtige Frage:

WERBUNG

Was ist ein Randomizer für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Ein Randomizer für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ein spezieller Mod oder ein externes Programm, das das Spiel in vielerlei Hinsicht verändert. Im Gegensatz zum normalen Spielfluss, bei dem die Orte von Gegenständen, Waffen und Ressourcen vorhersehbar sind, werden diese Elemente im Randomizer zufällig verteilt. Das bedeutet, dass ein Randomizer das Erlebnis des Spiels völlig verändert, da du nicht mehr sicher sein kannst, was dich erwartet.

Die Positionen der Gegenstände und Ressourcen werden nach dem Zufallsprinzip neu angeordnet, was zu einer völlig neuen Herausforderung führt. Du könntest zum Beispiel anstelle eines Schwertes als erstes eine magische Rute finden oder an einem ungewöhnlichen Ort auf eine mächtige Waffe stoßen.

Der Randomizer von Waikuteru löst folgende Sachen aus:

Eine Waffe, Schild oder Bogen erhalten (aktuell gibt es über 5.000 Kombinationen)

Ein Gegenstand erhalten

Teleportiert werden

Rubine erhalten oder verlieren

Nützlich: Mittels Randomizer die Schwierigkeit anpassen

Ein weiteres Merkmal eines Randomizers ist die Möglichkeit, die Schwierigkeit anzupassen. Du kannst den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem du zum Beispiel mehr feindliche Monster oder stärkere Bosse einfügst. Dadurch wird das Spiel noch herausfordernder und bietet erfahrenen Spielern eine neue Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu testen. Damit bekommt das Spiel schon fast einen Charakter eines Souls-like-Titels.

Der Randomizer eröffnet auch neue Möglichkeiten für Speedrunner und Streamer, da sie das Spiel auf unvorhersehbare Weise erleben und ihre Strategien anpassen müssen. Es kann spannend sein, zuzusehen, wie Spieler versuchen, in einer völlig zufälligen Umgebung erfolgreich zu sein.

Es ist wichtig zu beachten, dass Randomizer-Mods und -Programme von der Community erstellt werden und keine offiziellen Funktionen des Spiels sind. Um einen Randomizer zu verwenden, musst du möglicherweise zusätzliche Software herunterladen und bestimmte Anweisungen befolgen, um das Spiel entsprechend anzupassen.

Das Video des ersten TOTK-Randomizers findest du auf YouTube:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit letztem Monat für Nintendo Switch verfügbar. Das Spiel löste einen wahren Hype aus und brachte Nintendo zusätzliche Switch-Verkäufe.