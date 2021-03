Valheim Spieler baut Hafen von Sturmwind aus World of Warcraft nach

Valheim auf Steam - (C) Iron Gate AB

Die Bauwerke in Valheim werden immer zahlreicher. Wie auch seinerzeit in Minecraft, werden die Spieler immer kreativer. Es scheint ihnen ein besonderes Vergnügen zu sein, sich gegenseitig in ihren Bauwerken herauszufordern. Jetzt hat ein Spieler den Hafen von Sturmwind in Valheim nachgebaut.

Dieser Hafen wird Gamern aus dem MMORPG World of Warcraft bekannter sein.

Sturmwind Hafen in Valheim nachgebaut

Der Hafen von Sturmwind ist bei weitem nicht das erste Valheim Bauwerk, welches ein Spieler mit liebe fürs Detail errichtet hat. Es ist aber vermutlich eines der unerwarteten Projekte die an „bekannte Orte“ erinnern.

Die Gamer in Valheim werden zunehmend geschickter und mit der stetig steigenden Anzahl an Spielern, kommen auch mehr und mehr Künstler, die sich herausgefordert fühlen.

Auch Elder Scrolls wurde bereits in Valheim verewigt. Dieser Trend wird so schnell kein Ende nehmen.

Dragons Reach aus Elder Scrolls wurde errichtet und das nicht weniger beeindruckend. Es ist einfach absolut atemberaubend wozu entschlossene Spieler in Valheim fähig sind.

Wenn das so weiter geht, könnte es Minecraft in diesem Trend ablösen.