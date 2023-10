Wird es ein Marvel’s Spider-Man 3 geben?

Dich hat die Spinne im Netz und du möchtest wissen wie es weitergeht? Aktuell begeistert uns Marvel’s Spider-Man 2 und natürlich stellt man sich die Frage: Wird es ein drittes Spiel geben? Was hat Insomniac Games geplant? Wir haben einige Gründe gefunden, warum es ein Marvel’s Spider-Man 3 geben wird.

Wichtig: Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine offizielle Bestätigung oder Ankündigung von Marvel’s Spider-Man 3. Dennoch deuten verschiedene Faktoren darauf hin, dass die Fortsetzung des Spinnenmann-Abenteuers nur eine Frage der Zeit ist.

Doch schauen wir uns zuerst an, welche Spider-Man-Videospiele von Insomniac bisher erschienen sind:

Marvel’s Spider-Man

Release: 7. September 2018

Plattformen: PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) und Windows PC

Folgende DLCs sind erschienen:

"Die Stadt, die niemals schläft – Der Raubüberfall" (The City That Never Sleeps – The Heist): Dieses DLC wurde im Oktober 2018 veröffentlicht und ist der erste Teil einer dreiteiligen DLC-Reihe. Es führt die Geschichte des Hauptspiels fort und bringt die berühmte Spider-Man-Gegnerin Black Cat ins Spiel. Die Spieler können neue Missionen absolvieren und weitere Geheimnisse der Stadt New York aufdecken.

"Die Stadt, die niemals schläft – Turfkriege" (The City That Never Sleeps – Turf Wars): Dieser DLC wurde im November 2018 veröffentlicht und ist der zweite Teil der Serie. In diesem Teil gerät Spider-Man in einen Konflikt zwischen Gangs und muss sich neuen Herausforderungen stellen. Die Geschichte setzt sich fort, und es gibt zusätzliche Aufgaben und Sammlerstücke.

"Die Stadt, die niemals schläft – Silver Lining": Dies ist der dritte und abschließende Teil der "Die Stadt, die niemals schläft"-DLC-Reihe und wurde im Dezember 2018 veröffentlicht. Die Spieler erleben den Höhepunkt der Geschichte und begegnen der ikonischen Figur Silver Sable. Dieser DLC bietet erneut zusätzliche Missionen und Inhalte.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Release: 12. November 2020

Plattformen: PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) und Windows PC

Im Spiel tauchen zahlreiche vertraute Helden und Schurken aus den Welten der Marvel-Comics und -Filme auf. Dennoch präsentiert das Spiel eine in sich geschlossene Handlung. Wir begleiten den jungen Miles Morales, der, ähnlich wie Peter Parker, über erstaunliche Fähigkeiten verfügt. Diese Fähigkeiten unterscheiden sich jedoch von den Kräften des ursprünglichen Spider-Man. Die Kulisse für dieses Abenteuer ist eine fiktive Marvel-Version von New York City, die im winterlichen Gewand erstrahlt.

Die Erzählung setzt die Handlung des vorherigen Teils sowie des DLC-Pakets “Die Stadt, die niemals schläft” fort. Dieses Mal erleben wir die Geschehnisse aus der Perspektive von Miles Morales, der eine Art “Nachfolger” von Peter Parker darstellt.

Marvel’s Spider-Man 2

Release: 20. Oktober 2023

Plattformen: PlayStation 5 (PS5)

Bisher gibt es noch keine Hinweise auf DLCs zu Marvel’s Spider-Man 2, jedoch wäre es wirklich schade, wenn diese Gelegenheit ausgelassen wird.

Marvel’s Spider-Man 3: Hinweise im aktuellen Marvel’s Spider-Man 2

Ohne zu viel zu verraten, was im Verlauf von Marvel’s Spider-Man 2 passiert, sei gesagt, dass der Abschluss der Spielgeschichte bestimmte Ereignisse in Gang setzt, die in Marvel’s Spider-Man 3 aufgegriffen werden könnten. Dies ist eine Strategie, die Entwickler Insomniac Games bereits in seinem ersten Spider-Man-Spiel angewandt hat, als eine Post-Credits-Szene das Aufkommen des Symbionten andeutete, der schließlich zu Venom wurde.

Auch in Marvel’s Spider-Man 2 gibt es mehrere Post-Credits-Szenen, die wichtige Hinweise auf die zukünftige Entwicklung des Franchise liefern.

Keine Garantie, aber gute Chancen!

Die Tatsache, dass Insomniac diese Hinweise am Ende von Marvel’s Spider-Man 2 platziert hat, ist jedoch keine Garantie für die Produktion eines dritten Spiels. In der Filmwelt haben Post-Credits-Szenen in der Vergangenheit nicht immer zu einer Fortsetzung geführt. Dennoch spricht einiges dafür, dass Marvel’s Spider-Man 3 kommen wird.

Verkaufszahlen als entscheidender Faktor: Der entscheidende Faktor, der die grüne Ampel für Marvel’s Spider-Man 3 bedeutet, sind die Verkaufszahlen von Marvel’s Spider-Man 2. Das Spiel wurde gerade erst veröffentlicht, und es bleibt abzuwarten, wie es sich verkauft.

Das ursprüngliche Marvel’s Spider-Man für die PS4 wurde weit über 20 Millionen Mal verkauft und zählt zu den meistverkauften PlayStation-Exklusivtiteln aller Zeiten. Angesichts des Erfolgs des ersten Spiels und des Spin-offs Miles Morales ist es wahrscheinlich, dass auch Marvel’s Spider-Man 2 für hohe Verkaufszahlen sorgen wird. Dies würde PlayStation und Insomniac Games ermutigen, das Spinnenmann-Franchise weiterzuführen.

Wann können wir mit Marvel’s Spider-Man 3 rechnen?

Derzeit gibt es noch nicht einmal Spekulationen oder irgendwelche Insider-Gerüchte, daher ist eine “Ankündigung” nur schwer vorherzusagen. Insomniac Games könnte also noch einige DLCs zu Marvel’s Spider-Man 2 herausbringen, bevor die Arbeiten zum dritten Spiel überhaupt anfangen. Außerdem ist bereits ein anderes Marvel-Projekt in Arbeit, Marvel’s Wolverine, für das es noch keinen Release-Zeitraum aktuell gibt.

Insomniac Games könnte auch wie bei “Miles Morales” ein Spin-Off zwischendurch einschieben, bevor es numerisch mit dem Spinnenmann weitergeht. Die Zeitspanne zwischen dem ersten Marvel’s Spider-Man und der Ankündigung seiner Fortsetzung betrug etwas mehr als drei Jahre. Sollte Marvel’s Spider-Man 3 ähnliche Entwicklungszyklen wie seine Vorgänger vorweisen, dann wird eine Ankündigung nicht vor 2026 passieren.