Angesichts der vielen verschiedenen Haarschnitte der Charaktere in Avengers: Endgame stellt man sich die Frage: Wieviel Zeit liegt zwischen Infinity War und Endgame? Dazu gab es viele Spekulationen.

Disney hat rund zehn Minuten Filmmateiral für Avengers: Endgame im Ateliergelände des Unternehmens in Kalifornien gezeigt. Dabei berichtete Gamespot darüber, wieviel Zeit zwischen den beiden Filmen liegt.

Als Tony seine äußerst traurige Nachricht für Pepper aufzeichnet, die mehr oder weniger die Eröffnungsszene des Films zu sein scheint, erwähnt er ausdrücklich, dass er und Nebula seit 22 Tagen im Weltraum gestrandet sind. Das ist etwas mehr als drei Wochen zwischen dem unglücklichen Kampf von Tony und Co gegen Oberschurke Thanos.

Tony erwähnt auch, dass ihr Sauerstoff am nächsten Morgen ausgehen wird. In Anbetracht dessen, dass sowohl er als auch Nebula letztendlich zur Erde zurückkehren werden. Dadurch werden möglicherweise mehrere Szenen, die wir in Trailer gesehen haben, im gleichen Zeitraum angezeigt, obwohl andere in der Zukunft weiter zu sein scheinen – oder vielleicht sogar in der Vergangenheit. Wir wissen zum Beispiel von den Trailern, dass Paul Rudd’s Ant-Man sich in Endgame mit den Avengers zusammengetan hat.

Avengers: Endgame wird am 26. April in die Kinos kommen. Die Tickets wurden diese Woche zum Verkauf in den USA angeboten, und es ist nicht überraschend, dass Vorverkaufs-Rekorde aufstellen werden.