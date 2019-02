Interessiert einen Nerd der Super Bowl in den USA überhaupt wegen Football? Oder wäre es wegen den unzähligen TV-Spots, wie jener zu Avengers: Endgame, welcher dieses sportliche Großevent erst so richtig komplett macht?

In einer dezimierten Welt stellen sich die verbleibenden Superhelden gegen Thanos. Soviel ist sicher. Aber wie? Iron Man/Tony Stark und Nebula treiben im All herum, Captain America schaut ziemlich traurig aus und alle schauen in den Himmel? Rocket, der kampflustigste Waschbär aller Zeiten, ist der letzte Guardian of the Galaxy auf der Erde. Natasha trainiert am Schießplatz für das letzte Gefecht? Und liegt die Wahrheit über den Sieg gegen Thanos ausgerechnet bei Ant-Man? Oder war der Spoiler von Samuel L. Jackson der letzte Funke Wahrheit, welche die Geschichte beendet?

Aja, Hawkeye ist auch wieder zurück. In der finalen Einstellung sehen wir sieben Helden, die von einer untergehenden Sonne abgehoben werden. Sie werden offensichtlich von Steve Rogers/Captain America angeführt, dahinter Hawkeye (oder Thor?), Natasha, (unverkennbar) Rocket, Scott, Thodey und schließlich Bruce (als Nicht-Hulk). Wohin gehen sie?

Egal wohin. Captain America hat einen Schild bei sich und das bedeutet die finale Schlacht.

Avengers: Endgame startet Ende April 2019 in unseren Kinos! Für Marvel-Fans gibt es zuvor jedoch noch einen Fixpunkt: Captain Marvel. Der neue TV Spot wurde vor wenigen Minuten hochgeladen!