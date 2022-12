Warzone 2.0-Spieler findet Weg, “ohne Fallschirm zu landen”

Warzone 2.0 Fakten

Der YouTube-Streamer “timthetatman” hat einen Weg gefunden, um ohne Fallschirm in Call of Duty: Warzone 2.0 zu landen. Doch es ist nicht so wie beim Vorgänger, Warzone (Caldera).

Eine praktische Möglichkeit, ohne die Reißleine zu ziehen? Gibt es, wie der Streamer herausgefunden hat. So kannst du früher als jeder andere deiner Mitspieler im Battle Royale nach Waffen und Ausrüstung suchen.

Timthetatman hat den Bug (oder Glitch/Exploit) in Warzone 2.0 gefunden. Im Video auf Twitter sieht man, wie Tim mit voller Geschwindigkeit auf Al Mazrah aufschlägt, aber nicht stirbt. Er ist dem Tod zwar sehr nahe, aber irgendwie schafft er es die Landung zu überleben, ohne jemals mit dem Fallschirm abgebremst zu haben.

Wie andere Warzone 2.0-Spieler angemerkt haben, ist es nicht ungewöhnlich, dass Sturzschäden von Charakteren, die im Wasser landen, den sicheren Tod bedeuten. Trotzdem. Wie ein anderer Benutzer betont, ist das Fallen mit der Endgeschwindigkeit in einen flachen Pool mit ziemlicher Sicherheit immer noch tödlich.

YOU CAN TAKE NO FALL DAMAGE IN WARZONE 2!! TAG SOMEONE THAT NEEDS TO SEE THIS (not me) pic.twitter.com/rVlroebQlT

— timthetatman👑 (@timthetatman) December 2, 2022