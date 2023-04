Warzone 2.0: So möchte man weitere Call of Duty-Spieler genieren

Call of Duty-Rekrutierungsprogramm belohnt Spieler, die ihre Freunde davon überzeugen, Warzone 2.0 zu spielen. Welche Verdienste winken?

Call of Duty leidet an Spielerschwund, deshalb setzt Activision Maßnahmen ein, um weitere Spieler anzulocken. Nun werden Warzone 2.0-Spieler mit Ingame-Gegenständen belohnt, wenn sie neue Spieler ins Spiel bringen und Herausforderungen mit ihnen meistern. Was die dritte Season für Warzone 2.0/Modern Warfare 2 bringt.

Um ein Live-Service-Spiel am Leben zu erhalten benötigt es nicht nur Content seitens der Entwickler, sondern auch eine lebhafte Community. Warzone 2.0 und Modern Warfare 2 gibt es bereits seit Monaten und das Shooter-Franchise leidet gerade an seinen Spielerzahlen. Grund genug um ein “Rekrutierungsprogramm” zu starten. Für bestehende Spieler, die es schaffen ihre Freunde ins Spiel zu bringen, winken dafür Belohnungen.

Warzone 2.0: Belohnungssystem für brave Spieler

Die Geschichte kennt man. Leute klopfen an deine Tür mit einem Folder in der Hand und möchten mit dir über aktuelle Lebenssituationen oder über Gott sprechen. Nein, beim Rekrutierungsprogramm von Call of Duty ist es nicht ganz so aufwendig. “Recruit a Friend” wurde auf dem Twitter-Kanal von Call of Duty angekündigt. Spieler erhalten Belohnungen, wenn sie Freunde in Warzone 2.0 einladen. Sowohl der “Werber” als auch neue Spieler können die Gegenstände freischalten, indem sie gemeinsam Verträge, Herausforderungen und Missionen spielen und abschließen.

Was bekommen Spieler, die neue Call of Duty-Spieler bringen? Zwei Waffenblaupausen, eine für Akimbo und eine für die FSS Hurricane SMG – beide in weiß. Zu den anderen Belohnungen gehören zwei Visitenkarten sowie zwei doppelte XP-Token, die helfen, um schneller die eigenen Waffen zu leveln.

Wie lange muss der Freund durchhalten?

Der neu rekrutierte CoD-Spieler muss mindestens 3 Stunden gespielt haben und ein Konto haben, das älter als 60 Tage ist. Solange die Activision-Konten der neuen Spieler weniger als eine Woche alt oder es 60 Tage her ist, als zuletzt Warzone 2.0 gespielt wurde, hat man die Berechtigung einzusteigen und zusammen die Belohnungen zu verdienen.

Warum verliert Modern Warfare 2/Warzone 2.0 seine Spieler? Kurz nach Release hatte der Shooter zur Höchstzeit knapp 500.000 Spieler auf Steam. Heute sind es etwas mehr als 150.000 Spieler. Die Steam-Zahlen sind nur ein Indiz, da man keine aktuellen Spielerzahlen von Xbox und PlayStation kennt.

Mit einer Fülle an neuen Inhalten und samt diesem Rekrutierungsprogramm möchte die dritte Season wohl wieder neue Spieler anlocken.

Call of Duty: Warzone 2.0 ist jetzt für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.