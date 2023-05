AMD Vega-Grafikkartenbesitzer haben einen schwerwiegenden Bug in Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2. Da kommt die Pizza ins Spiel.

Ein Spieler schickte an einen Call of Duty-Entwickler eine Pizza, um einen Bug zu beheben. - Bildmontage - (C) Activision / Pexels

Call of Duty Fakten

Entwickler: Diverse Publisher: Activision Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty

Das neueste Update für Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2, Season 3, hat viele aufregende neue Funktionen eingeführt, aber auch einen frustrierenden PC-Fehler. Jüngsten Berichten in den sozialen Medien zufolge betrifft das Problem Spieler mit AMD Vega-Grafikkarten seit dem Start von Season 3 am 12. April 2023.

Was ist passiert? Call of Duty-Spieler hatten Abstürze, nachdem sie beide Spiele hochgefahren hatten, und erhielten eine Fehlermeldung mit dem Inhalt, dass bei “DirectX ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten” ist.

WERBUNG

Das Studio, das für die Portierung der beiden Spiele auf den PC verantwortlich ist, Beenox, hat das Problem bereits eingeräumt und festgestellt, dass derzeit Untersuchungen zur Ursache des Absturzes im Gange sind. Die Entwickler fügten hinzu, dass ein Team aktiv an der Lösung des Problems arbeite.

“Wir untersuchen einen Absturz beim Booten, der AMD Vega-Benutzer auf Warzone 2 und Modern Warfare 2 betrifft”, wies Beenox auf Twitter hinweist. “Das Team arbeitet aktiv daran, das Problem zu beheben.”

We're investigating a crash on boot affecting AMD VEGA users on WZ2 and MWII. The team is actively working to get it fixed. — BeenoxCODPC (@BeenoxCODPC) April 17, 2023

Spieler schickte Pizza um AMD Vega-Bug in Modern Warfare 2/Warzone 2 zu beheben

Das Problem hat die Community frustriert und viele Spieler haben ungewöhnliche Methoden ausgedacht, um Beenox auf das Problem aufmerksam zu machen. Ein Spieler schickte sogar eine Pizza an das Büro von Beenox mit der Aufschrift “Help Vega Please” (via Reddit.com). Effektiv oder einfach nur lustig?

Ob die Pizza an die Entwickler tatsächlich hilft? Dazu gibt es in der Call of Duty-Gemeinde unterschiedliche Meinungen, die meisten nehmen an, dass die Pizza bei der Rezeption des Büros von Beenox liegen geblieben ist.

Die Geschichte mit dem AMD Vega-Problem im neuesten Update zu Modern Warfare 2/Warzone 2 geht sogar noch weiter. Auf Change.org haben Spieler eine Petition gestartet. Mittlerweile haben bereits 321 Spieler unterschrieben.

Trotz der Frustration ist es wichtig zu bedenken, dass Fehler und Störungen nach großen Updates in der Spielebranche nicht ungewöhnlich sind und Entwickler normalerweise hart daran arbeiten, solche Probleme so schnell wie möglich zu beheben. Dieses spezielle Problem hat sich jedoch als schwierig herausgestellt, was bedeutet, dass Spieler mit AMD Vega-Grafikkarten möglicherweise lange warten müssen, bevor das Problem behoben ist. In der Zwischenzeit empfiehlt Beenox, dass Spieler ihre GPU-Treiber aktualisieren und die neuesten Updates für Windows installieren, um zu versuchen, das Problem zu lösen.

Andernfalls hilft auch eine Pizza und ein Netflix-Abend, um daweil etwas anderes zu unternehmen.

Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 sind jetzt für Windows PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar.