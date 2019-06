In der Tradition, die man an dieser Stelle nur nennen kann, sind die Summer Sale-Daten von Steam für 2019 durchgesickert. Das Twitter-Konto der Steam-Datenbank entdeckte das Datum ursprünglich auf einer chinesischen Steam-Community-Seite, SteamCN, und bestätigte es Berichten zufolge mit mehreren Quellen. Wenn das Leck korrekt ist, wird Steams Summer Sale am 25. Juni um 16 Uhr MEZ online gehen und rund 2 Wochen dauern.

In den letzten Jahren lagen die Startdaten für den Summer Sale zwischen dem 21. und dem 23. Juni, sodass der gemeldete Termin für 2019 nicht weit vom Präzedenzfall entfernt ist.

— Steam Database (@SteamDB) May 15, 2019