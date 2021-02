WandaVision: Wie stehen die Chancen für eine zweite Staffel?

Während nächste Woche am 5. März die finale Folge der Disney+ Serie WandaVision zu sehen ist, wissen wir momentan noch nicht, wie es danach weitergeht. Ist eine zweite Staffel der Erfolgsserie überhaupt möglich?

Von Anfang an war bekannt, dass WandaVision direkt in die Doctor Strange Fortsetzung übergeht. Dort soll Elizabeth Olson – Wanda Maximoff – eine Schlüsselrolle einnehmen. Wie es jedoch danach weitergeht, weiß nur Marvel-Leiter Kevin Feige. Der möchte eine Fortsetzung nun nicht völlig ausschließen.

Während einer Disney-Konferenz am Mittwoch (via Collider) betont er im Bezug auf eine zweite Staffel: ,,Ich bin zu lange schon bei Marvel um ein definitives Ja oder Nein zu irgendwas zu geben.“ Er führt weiter aus:

,,wir entwickeln all diese Serien auf die selbe Weise, wie wir auch unsere Filme entwickeln – in anderen Worten, wenn wir mit einem Film starten, hoffen wir, dass es einen Teil 2, einen Teil 3 gibt. Aber wir berücksichtigen das noch nicht bei Teil 1; Wir versuchen etwas zu erschaffen, das Leute gut genug begeistert und sie es so sehr mögen, dass sie […] die Geschichte fortgesetzt sehen wollen. Das ist also die Art wie wir auch mit den Fernsehserien verfahren.“