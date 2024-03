Velan Studios betreibt massiven Stellenabbau

Velan Studios, ein amerikanisches Videospielstudio, das zuvor an Mario Kart Live: Home Circuit gearbeitet hat, hat einem Drittel seiner Mitarbeiter gekündigt, wie das Unternehmen mitteilte. Der Entwickler hat in der Vergangenheit mit anderen großen Unternehmen und Marken zusammengearbeitet, wie Electronic Arts und Hot Wheels.

Velan Studios wurde Ende 2016 von den Brüdern Guha Bala und Karthik Bala gegründet, die beide zuvor bei Vicarious Visions – jetzt Blizzard Albany – gearbeitet hatten. Der erste Titel des in New York ansässigen Entwicklers war Mario Kart Live: Home Circuit, ein Mixed-Reality-Rennspiel für die Nintendo Switch, das im Jahr 2020 auf den Markt kam, und hat seitdem zwei weitere Spiele veröffentlicht. Die Indie-Spieleschmiede durchläuft derzeit eine schwierige Phase, die wahrscheinlich zu einer Verkleinerung des Personals führen wird.

In einer Erklärung teilte Velan Studios mit, dass es im Rahmen einer Umstrukturierung 46 seiner 121 Teammitglieder gekündigt hat. Ein ungenannter externer Partner hat plötzlich eines der wichtigsten Projekte des Studios abgesagt, was es dem Unternehmen erschwert, seine derzeitige Größe beizubehalten, so das Unternehmen. Diese Entwicklung folgt auf mehrere kürzliche Entlassungen in der Videospielindustrie, darunter auch bei großen Namen wie EA und Sony.

Velan Studios entlässt Mitarbeiter

Velan Studios hofft, möglichst viele Kündigungen rückgängig machen zu können. Die Guha-Brüder haben eine Erklärung unterzeichnet, in der dies angekündigt wird. Das Unternehmen hat vor etwas mehr als einem Jahr das beliebte Spiel Hot Wheels: Rift Rally veröffentlicht. Es verspricht, sein Bestes zu tun, um alle Mitarbeiter zu unterstützen, die von der Umstrukturierung betroffen sein könnten. Die Umstrukturierung befindet sich derzeit noch in einem frühen Stadium.

Das Studio wird sich auf seine aktuellen Spiele konzentrieren. Einige dieser Spiele sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um neue Partnerschaften, um die Auswirkungen der Umstrukturierung zu minimieren. Velan Studios hat in der Vergangenheit mit EA zusammengearbeitet, um Knockout City zu entwickeln, einen Online-Wettbewerbstitel, der versucht hat, Völkerball neu zu interpretieren. Der Entwickler hat auch mit Nintendo bei Mario Kart Live: Home Circuit zusammengearbeitet. Das Spiel wurde zwar gut aufgenommen, aber am 6. Juni 2023 eingestellt, da Velan Studios Schwierigkeiten hatte, es am Laufen zu halten.

Alle drei Veröffentlichungen von Velan Studios wurden für ihre innovativen Spielerfahrungen gelobt. Mario Kart Live: Home Circuit ist der neueste Eintrag in Nintendos langjähriger Mario Kart-Reihe. Das Spiel wurde von The Game Awards, D.I.C.E. Awards und der Academy of Interactive Arts & Sciences nominiert. Die Spieler haben auch Jahre nach dem Release immer noch neue Wege gefunden, Mario Kart Live: Home Circuit zu spielen.

Worum geht es bei Mario Kart Live: Home Circuit?

Mario Kart Live: Home Circuit ist ein innovatives Videospiel für die Nintendo Switch, das eine Mixed-Reality-Version des klassischen Mario Kart-Erlebnisses bietet. Es wurde von Velan Studios entwickelt und am 16. Oktober 2020 veröffentlicht. Das Spiel ermöglicht es dir, ein echtes Mario Kart durch dein Zuhause zu steuern. Du benutzt dabei die Nintendo Switch, um dein Kart zu kontrollieren, und siehst das Geschehen aus der Perspektive direkt hinter dem Fahrersitz auf deinem Bildschirm.