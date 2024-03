Entlassungen bei Respawn Entertainment

Berichten zufolge hat EA einige Mitarbeiter des Apex-Legends-Community-Teams entlassen, die bei Respawn Entertainment arbeiten. Dieser Schritt folgt auf eine Entlassungsankündigung, die der in Kalifornien ansässige Publisher letzten Monat gemacht hat.

CEO Andrew Wilson hatte zuvor bekannt gegeben, dass etwa 5 % der EA-Belegschaft, also etwa 670 Mitarbeiter, entlassen werden sollen. Er sagte, dass die mehrteiligen Entlassungen in der ersten Hälfte des nächsten Quartals abgeschlossen sein werden. Als Grund für die Umstrukturierung nannte er einen sich beschleunigenden Wandel in der Branche, in der sich die Bedürfnisse und Motivationen der Spieler deutlich verändert haben.

Alex Ackerman, der ehemalige Global Social Media Lead für Apex Legends, teilte auf Twitter mit, dass sie aufgrund von Entlassungen bei EA ihren Job verloren hat. Sie arbeitete fast 5 Jahre bei Respawn und war für 20 Seasons von Apex verantwortlich. Ackerman betonte, dass die Arbeit an dem Battle-Royale-Titel “die Ehre meiner Karriere” und “ein Höhepunkt meines Lebens” gewesen sei.

After 20 Seasons of Apex and 5 years at Respawn nearly to the day, my job has been made redundant and I have been laid off.

Working on this game and supporting this community has truly been the honor of my career and a highlight of my life.

Thank you for everything, legends ❤️

— Alex Ackerman🌙 (@alex_frostwolf) March 14, 2024