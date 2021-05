Gabe Newell neckt neue Valve-Spiele, die 2021 auf Konsolen kommen

Half Life 2 - (C) Valve

Auckland, Neuseeland – Welche Valve-Spiele werden 2021 auf Konsolen erscheinen? Eigentlich dachten wir kennen diese Antwort, die mit „Null“ beantwortet werden kann. Anscheinend ist dem nicht so.

In einer Fragerunde an einer öffentlichen Schule in Auckland gab Gabe Newell die Antwort auf die Frage, ob Valve (oder Steam) ihre Spiele auf Konsolen bringen oder einfach am PC bleiben würden.

Als Antwort auf diese Frage sagte Newell einfach: „Sie werden bis Ende dieses Jahres eine bessere Vorstellung davon bekommen.“ Dies war Teil eines Videos, das auf dem Half-Life-Subreddit geteilt wurde. Der DOTA 2-Subreddit hatte auch jemanden, der es geschafft hat, Gabe Newell nach der kommenden DOTA 2-Season zu fragen. Wie erwartet gab er keine genaue Zeit an und sagte dem Kind nur, es solle warten und es herausfinden.

Wann erschien das letzte Konsolen-Spiel von Valve?

Valve hat schon lange keine größeren Spiele mehr auf Steam veröffentlicht, dass dies 2021 passieren könnte wäre also seltsam. Sie haben während der PS3- und Xbox 360-Generation sowohl mit Sony als auch mit Microsoft zusammengearbeitet, aber seitdem haben sie nicht wirklich viele Spiele entwickelt und veröffentlicht. Ihr jüngstes VR-Spiel war Half-Life Alyx, das exklusiv bei Steam erhältlich ist. Auf der PlayStation 4 würde es neue Spieler ansprechen, vielleicht ein heißer Tipp.

Valve besitzt auch Campo Santo, dass Firewatch für Konsolen entwickelt hat. Sie arbeiteten an einem brandneuen Projekt, aber der Status dieses Projekts blieb bisher ungewiss, nachdem sie von Valve übernommen wurden. Das letzte, was wir hörten, war im Jahr 2019, als bekannt wurde, dass ihr Projekt „In the Valley of Gods“ ausgesetzt wird, während sie an anderen Valve-Projekten arbeiten.

Auf jeden Fall hat uns Gabe Newell schon früher mehr neue Valve-Spiele versprochen, aber das diese bereits 2021 erscheinen? Das wäre uns neu.