Ubisoft releast neues Anti-Cheat-Update für Rainbow Six: Siege

Seit dem Release von Rainbow Six: Siege plagen Cheater das Spiel und Ubisoft kämpft seit Jahren darum, ihnen den Garaus zumachen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Nun hat Ubisoft ein langes Anti-Cheat-Update für Rainbow Six: Siege herausgebracht, in dem es um den derzeitigen Stand der Cheating-Probleme geht. Auch über ihre zukünftigen Pläne gibt Ubisoft ein wenig Aufschluss.

Ubisoft hat in ihrem Status-Update bekannt gegeben, dass sie sich seit dem letzten Update mit zahlreichen neuen Cheats befasst haben, um diese besser zu erkennen. Zudem den wichtigsten Cheats zählen vor allem Cheats in Bezug auf Schießen, Navigation, Griefing und Drohnen.

Des Weiteren konnte Ubisoft einen Anbieter für Cheating-Softwares ausfindig machen und infolgedessen ganze 10.000 Spieler alleine in den vergangenen 30 Tagen bannen. 9.000 davon im Januar 2024.

Im nächsten Punkt geht Ubisoft noch darauf an, dass ihre Anti-Cheat-Softwares rund um die Uhr laufen und nur im Falle eines Defekts vorübergehend deaktiviert werden.

Eines der wohl größten Cheating-Probleme von Rainbow Six: Siege sind „Spoofer“, also Spieler, die mit Maus/Tastatur statt Controller an der Konsole spielen. Dass dies zu einem riesigen Skill-Unterschied führen kann, ist klar. Im vergangenen Jahr hat Ubisoft MouseTrap releast, um Spoofer besser erkennen. Das Programm kann anhand der angeschlossenen Endgeräten erkennen, ob es sich um einen potenziellen Maus- oder Tastatur-Adapter handelt.

Im jetzigen Anti-Cheat-Update hat Ubisoft zusätzlich Erkennungsschwellenwerte in Rainbow Six: Siege optimiert, um solche Adapter noch besser zu erkennen. Zudem wurden die Einstellungen der maximalen Latenzstrafen für den Rest der Saison feiner abgestimmt.

Das von Ubisoft integrierte QB-System soll auch im kommenden Siege-Jahr bleiben. Diese hat die Aufgabe, es Cheatern schwieriger und kostspieliger zu machen, Cheats zu erstellen. Zudem hilft es dabei, Spieler aufzuspüren, die probieren, das System zu umgehen. Das QB-System soll nun laut Ubisoft regelmäßig aktualisiert und verbessert werden, um auch in Zukunft eine effektive Wirkung zu erzielen.

