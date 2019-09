Ubisoft-CEO ist die Entwicklung von Open World-Videospielen mit dem Titel „Blockbuster“ weiterhin nachhaltig

Prince of Persia - (C) Ubisoft

Videospiele werden immer größer und versprechen noch mehr offene Welten mit Konsolen der nächsten Generation – im nächsten Jahr. Die Herstellung ist auch sehr teuer geworden. Der Übergang zur HD-Entwicklung verwüstete große Gruppen von Unternehmen und löschte mittelgroße Entwickler aus. Viele Menschen haben sich gefragt, ob das Modell nachhaltig ist oder ob es eine Blase ist, die sich zum Platzen bereit macht. Nun, Ubisoft ist der Meinung, dass dies in Ordnung sein wird. Der Spielemarkt wächst, um den steigenden Kosten gerecht zu werden.

In einem Interview mit GamesIndustry wies der CEO des Unternehmens, Yves Guillemot, die Besorgnis zurück, dass die Budgets steigen, während die Preise für Spiele selbst größtenteils stagnieren. Er sagt, dass die Welt groß ist und dass Ubisoft festgestellt hat, dass mehr Leute ihre Spiele über einen längeren Zeitraum spielen, um das Modell nachhaltig zu machen.

“Es ist nachhaltig, weil die Welt groß ist und die Anzahl der Spieler, die unsere Spiele spielen können, immens ist”, so Guillemot. “Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist die Anzahl der Spieler, die unsere Spiele spielen, stetig gestiegen. „Neue Märkte eröffnen sich und Spiele leben viel länger als zuvor. Im Moment sehen wir also, dass wir die Investitionen weiter steigern können, weil wir wissen, dass wir einen Return on Investment haben können, der ziemlich langwierig sein kann. “

Natürlich weist er auch darauf hin, dass Spieler, die in ihren Welten bleiben, auch mehr In-Game-Inhalte kaufen, was auch das Modell stützt. Bestes Beispiel für Ubisoft ist Rainbow Six. Immerhin erreichte man seit 2015 nun den 50 Mio. Gamer für den Shooter.

“Unsere Teams hören nach dem Start des Spiels nicht auf”, schließt er. “Wir haben riesige Teams, die weiterhin Inhalte erstellen, damit die Spieler in den Universen bleiben, in denen sie sich gerne aufhalten. Die Tatsache, dass einige Spieler in diesen Spielen Gegenstände kaufen, gibt unseren Teams die Möglichkeit, weiterhin diese zusätzlichen Inhalte zu erstellen.”

Es bleibt abzuwarten, ob es irgendwo auf der Linie einen Wendepunkt gibt oder nicht, aber im Moment scheint Guillemot nicht falsch zu liegen. Ubisoft verzeichnete mit seinen immer umfangreicheren Spielen Rekordgewinne und -umsätze. Zumindest für den Moment sind sie auf dem Vormarsch. Hoffentlich bekommen wir die neuen Spielemarken, in die das Unternehmen bald investieren möchte. Nächstes Jahr erscheinen bekanntlich die neuen Konsolen von Sony und Microsoft.

Den Prinzen aus Persien wünschen wir uns übrigens auch wieder. Deswegen das passende Titelbild für diese Ubisoft-Meldung.