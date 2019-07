Jordan Mechner, der ursprüngliche Schöpfer von Prince of Persia, Prince of Persia: The Sands of Time und dem Film, sagt, dass er ein neues Spiel in der Serie machen möchte.

Während eines Gesprächs im GameLab (via VG247.com) in Barcelona kündigte Mechner, drei Jahrzehnte nach seiner Entstehung, ein Buch über die Entstehung des ursprünglichen Prince of Persia an. Das Buch erscheint bei Stripe Press und basiert auf Texten, die Mechner bei der Entwicklung des Spiels geführt hat.

Nach der Ankündigung des Buches erwähnte das Publikum, wie viele klassische Spiele in letzter Zeit eine Renaissance erlebten und ob Mechner daran interessiert sein würde, eine Wiederbelebung für Prince of Persia zu sehen. Mechner meinte, das Publikum beziehe sich auf einen Remaster und erwiderte:

„Ich würde diese alten Spiele gerne wiederholen.“

Das Publikum stellte dann klar, dass es fragen wollte, ob es Interesse hätte, ein neues Spiel in der Serie zu machen, worauf er mit „Ja“ antwortete.

Mechner arbeitet mit dem Museum of Play zusammen, um bei dem Buch The Making of Prince of Persia zu helfen, da das Museum Materialien über hat, die zuvor in Mechners Garage gesammelt wurden.

Das Buch zielt auf eine Veröffentlichung im Frühjahr anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Spiels. Die letzte Hoffnungs-Meldung über ein neues Prince of Persia-Videospiel gab es 2017.