Ubisoft enthüllte knapp einen Monat dem Release von Tom Clancy’s The Division 2 einen Live-Action Trailer welcher von „Drive“-Regisseur Nicolas Winding Refn gemacht wurde. Der Kurzfilm „The Drawing“ ist der erste von zwei Teilen, welcher für den weltweiten Launch des Spiels kommt.

The Drawing, der erste der Kurzfilme, konzentriert sich auf die Idee, der Held in einer zusammenbrechenden Nation zu sein. Dabei kombiniert visuelles Design mit dramatischer Stille, die die Spannung erhöhen soll. Nicolas Winding Refn möchte das Publikum die verzweifelte Notlage eines Division-Agenten mit diesem Live-Actionfilm spüren lassen. Im Angesicht der ständigen Angst und des Chaos hat der Agent Hoffnung auf die Zukunft, motiviert durch seine Erinnerungen an das Leben vor dem Zusammenbruch.

Tom Clancy’s The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für Windows PC (via Epic Store), PlayStation 4 und Xbox One.