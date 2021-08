Titanic-Mod für Mafia-Spiel wird nach 15 Jahren veröffentlicht

Im RMS Titanic-Mod für Mafia: The City of Lost Heaven wird das Schiff nicht versenkt. - via ModDB.com / www.robville.net

Ihr wolltet schon immer einmal die Titanic in einem Videospiel bewundern? Dann habt ihr mit dem Titanic-Mod für das originale Mafia-Videospiel nach 15-jähriger Entwicklungszeit endlich die Gelegenheit dazu!

Eine Mod, die der PC-Version von Mafia: The City of Lost Heaven (2002) die RMS Titanic hinzufügt, ist jetzt verfügbar. Nach 15 Jahren Entwicklung hat ein Modder eine der detailliertesten und genauesten Darstellungen der zum Scheitern verurteilten RMS Titanic vollständig neu erstellt.

Advertisment

Der neu veröffentlichte Mod auf ModDB lässt uns das gesamte Schiff im “Free-Roam-Modus” erkunden, während zukünftige Pläne des Modders auch Missionen beinhalten soll.

Das ursprüngliche Mafia-Spiel wurde von Illusion Softworks entwickelt und erschien 2002. Der Open-World-Sandbox-Titel spielte in der fiktiven Stadt Lost Heaven in den 1930er Jahren – die Titanic passt also chronologisch nicht wirklich dort hinein, da sie am 15. April 1912 im Nordatlantik gesunken ist. Eigentlich wurde das Mafia-Spiel für seinen Realismus uns seiner Geschichte gelobt, deswegen es auch zwei Fortsetzungen gegeben hat. Das Spiel erhielt letztes Jahr auch ein vollständiges Remake.

RMS Titanic-Mod-Entwickler für Mafia ist Schiffsingenieur

Ein spannendes Detail über den RMS Titanic-Mod für Mafia ist, dass der Ersteller, Robin Bongaarts, im echten Leben auch ein Schiffsingenieur aus den Niederlanden ist. Gegenüber Eurogamer sagte er, dass er im September 2006 mit der Entwicklung begonnen hatte. Ursprünglich dachte er, er benötigt drei Monate für den Mafia-Mod. Nach 4 Jahren war er tatsächlich “eingelernt”, um das Schiff mit seinem gewünschten Detaillierungsgrad richtig zu rendern.

Mit Hilfe eines kleinen Teams hat Bongaarts jedoch endlich den ersten Teil der Mod veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der in vier Teilen geplante Mod wird auch vollstimmig gespielte Missionen enthalten, die dem Hauptprotagonisten Thomas Angelo einen Grund geben, auf das Schiff zu steigen und sicherzustellen, dass kein teures Fahrzeug vom rivalisierenden Mob-Boss gestohlen wird. Im Laufe der Zeit werden diese neuen Teile der Mod veröffentlicht und enthalten weitere Teile des Schiffes, die es mit Missionen zu erkunden gilt, die zum berühmten Untergang der RMS Titanic führen.

Obwohl die Mafia: Definitive Edition letztes Jahr herauskam, ist die Titanic-Mod nur für den ursprünglichen Open-World-Mafia-Titel gedacht und unterstützt keine anderen Mods wie den beliebten Breitbild-Fix, was für einige Spieler ein Problem sein könnte.

Wer über ein VR-Headset verfügt könnte auch den Untergang des Schiffs mit Titanic VR (via Steam) erkunden. Oder man schaut sich diesen Oscar-prämierten Film von James Cameron an. Ansonsten wird man so detailliert die RMS Titanic in keinem uns bekannten Videospiel wiederfinden.

Was benötigt man um den RMS Titanic-Mod in Mafia zu spielen?

Wie der Entwickler angibt sind einige Details notwendig, um die Mod zum Laufen zu bringen!

Das Installationsprogramm MUSS als Administrator ausgeführt werden. Andernfalls werden die erforderlichen Dateien möglicherweise nicht überschrieben.

Eine SAUBERE Installation von Mafia ohne andere installierte Mods. Einschließlich des Widescreen-Fixes. Vor der Installation des Mods können keinerlei Änderungen vorgenommen werden.

Eine Kopie von “Mafia – City of Lost Heaven” (2002), Vanilla, Steam oder GOG. Dieser Mod ist NICHT kompatibel mit “ Mafia: The Definitive Edition” (2020).

Mafia: The Definitive Edition” (2020). 64bit-Windows. Dieser Mod ist nicht mit 32bit PCs kompatibel.

2 GB Speicherplatz

Den Download der Mod findet ihr auf ModDB.

Mafia: The City of Lost Heaven erschien am 28. August 2002 für PC und wurde vom tschechischen Entwickler Illusion Softworks entwickelt.