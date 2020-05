The Witcher 4? Eher ein großartiger Fan-Mod für The Witcher 3

The Witcher-Serie auf Netflix löste einen neuen Hype für Witcher 3 aus - (C) CD Projekt Red

Es ist fünf Jahre her, dass The Witcher 3 veröffentlicht wurde, aber einige Fans arbeiten immer noch unermüdlich daran, die Grafik zu verbessern. Während das Spiel bereits beim Start wunderschön war, ist The Witcher 3 HD Reworked Project ein Mod, der sein Bestes versucht hat, um The Witcher 3 auf das zu heben, was ursprünglich auf seiner Gameplay-Enthüllung auf der E3 2014 versprochen wurde. Das bevorstehende 12.0-Update für den Mod wird die Dinge noch besser machen, indem er die Texturen für NPCs im Spiel verbessert.

The Witcher 3 in 4K-Grafik

Es gibt eine große Anzahl von Mods für The Witcher 3. Viele von ihnen sind funktionaler als das überarbeitete Projekt, aber viele andere fügen dem Spiel alberne oder lustige Optionen hinzu. Es ist nicht überraschend, dass es viele Mods gibt, die Geralts Gesicht durch das von Henry Cavill aus der TV-Show The Witcher ersetzen. Die Fans erstellen weiterhin neue Inhalte für das Spiel und es sieht nicht so aus, als würden sie sich bald verlangsamen.

PC Gamer berichtet, dass der beliebte Mod The Witcher 3 HD Reworked Project endlich sein 12.0-Update erhalten wird, wobei Mod-Entwickler Halk Hogan den folgenden beeindruckenden Trailer teilt. Die meisten Texturen im Spiel werden aktualisiert und in eine 4K-Auflösung konvertiert, die schärfere und realistischere Objekte im Spiel zeigt. Diese Updates werden für Spieler, die das Spiel mit 1080p spielen, wahrscheinlich nicht sehr auffällig sein, aber diejenigen, die das Spiel in 4K spielen, werden große Unterschiede zwischen den Originalversionen und dem Mod feststellen können.

So schön können NPCs aussehen

Während sich dieses Update hauptsächlich auf die NPCs des Spiels konzentriert, hat der Modder angegeben, dass Geralt of Rivia mehrere Updates für seine Ausrüstung erhalten wird. In Kürze wird ein Video veröffentlicht, in dem alle Arbeiten zur Aktualisierung von Geralt für das Spiel sowie weitere Funktionen der 12.0-Version dieses Mods aufgeführt sind. Ein Release-Termin für das Update wurde noch nicht angegeben, daher müssen die Fans von The Witcher 3 möglicherweise etwas warten, um es in die Hände zu bekommen.

Es ist erstaunlich, dass Fans des Rollenspiels immer noch so viel Zeit und Mühe in die Verbesserung des Spiels investieren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Spieler auf ältere Videospiele konzentrieren, insbesondere auf Rollenspiele wie The Witcher oder Skyrim. Die Hingabe und Aufmerksamkeit hat sich nicht verändert, obwohl es sich um „alte Spiele“ handelt. Auch in Sachen Cosplay gibt es immer wieder beeindruckende Arbeiten der Fans.

Die Modifikation kann bei Nexusmods.com heruntergeladen werden.

The Witcher 3: Wild Hunt erschien erst vor wenigen Monaten für die Nintendo Switch. Mittlerweile konnte das Spiel von CD Projekt Red mehr als 28 Millionen Mal verkauft werden.