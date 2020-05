The Witcher 3-Fan erschafft unglaubliches Geralt-Cosplay

The Witcher-Serie auf Netflix löste einen neuen Hype für Witcher 3 aus - (C) CD Projekt Red

The Witcher 3: Wild Hunt wurde fünf Jahre alt und das Franchise hat erst vor Kurzem noch mehr an Popularität gewonnen. Netflix hat das Franchise an eine Live-Action-Show angepasst, die in die zweite Staffel geht, und es wurde sogar ein Spin-off-Spiel veröffentlicht, das auf einem Kartenspiel von The Witcher basiert. Einer der vielen Gründe, warum The Witcher so beliebt geworden ist, sind die tiefen Überlieferungen und erstaunlichen Charaktere. Dies hat viele Fans dazu gebracht, als diese Charaktere mitzuspielen, und die Qualität ist fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels noch besser geworden. Cosplay wurde seitdem auch immer mehr. Nun wurde es “perfektioniert”.

Wie weit kann Cosplay gehen?

Ein Fan kreierte ein fantastisches Geralt of Rivia-Cosplay, um das fünfjährige Jubiläum zu feiern. Einige Cosplayer verleihen dem Cosplay ihre eigene Kreativität und ihr eigenes Flair, während andere versuchen, das Aussehen des Charakters perfekt nachzubilden. Das Bild des Geralt-Cosplays des Fans ist so genau, dass einige glaubten, es sei zunächst ein Screenshot. Der Cosplayer nagelt nicht nur Geralts charakteristisches weißes, langes Haar und seinen Bart, sondern hat auch eine sehr realistisch aussehende Narbe.

Der vielleicht beeindruckendste Aspekt des Cosplays ist, wie gut die Rüstung aussieht. Jedes Rüstungsteil passt zu dem, was Geralt im Spiel trägt, bis hin zum perfekt platzierten Kettenhemd und seinen Schwertscheiden. Die Rüstung ist unglaublich detailliert und wirkt sogar etwas abgenutzt, wie es bei Geralt der Fall ist. Das Cosplay enthält sogar das Hexer-Medaillon, das am Bruststück der Rüstung befestigt ist.

The Witcher Cosplay ist eine schwere Aufgabe

Cosplay von Videospiel-Charakteren ist keine leichte Aufgabe. Obwohl sich die Grafik von Videospielen drastisch verbessert hat, ist es immer noch schwierig, bestimmte Eigenschaften von Charakteren zu erreichen, sei es physische Proportionen oder Spezialeffekte. Dieser Coplayer war in der Lage, Geralt mit exzellenter Kostüm-Herstellung und Liebe zum Detail nahezu makellos als echten Charakter nachzubilden.

Henry Cavill könnte als offizielle Live-Action-Darstellung von Geralt angesehen werden, aber die Netflix-Anpassung passt nicht genau zum Videospielmodell, sondern basiert auf seiner Beschreibung in den Büchern. Cavill entspricht jedoch vielen körperlichen Eigenschaften wie weißem Haar und leuchtend gelben Augen in der Show. Die Netflix-Show konnte die Aufmerksamkeit von Fans auf sich ziehen, die möglicherweise nichts über das Franchise gewusst haben und nun die tiefe Geschichte von The Witcher entdecken möchten.

The Witcher Cosplay: Die Geschichte von Geralt von Rivia wurde erst mit den Videospielen populär

The Witcher begann als Roman, die schließlich in weit verbreitete Videospiele umgewandelt wurden. Die Serie entstand in Polen vom Autor Andrzej Sapkowski, wurde aber mit der Herstellung der Videospiele weltweit bekannt. The Witcher wird in jedem Medium immer beliebter und die Fans werden die Charaktere weiterhin auf wirklich atemberaubende Weise nachbauen.

Das aktuelle Spiel, The Witcher 3: Wild Hunt, ist für PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar. The Witcher 4 wird noch lange auf sich Warten lassen. Immerhin ist CD Projekt Red aktuell mit Cyberpunk 2077 schwer beschäftigt.