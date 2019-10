The Legend Of Zelda: Link’s Awakening konnte sich in Europa in der ersten Woche über 430.000 Mal verkaufen

The Legend of Zelda: Link’s Awakening - (C) Nintendo

Das Remake des klassischen Game-Boy-Spiels The Legend of Zelda: Link’s Awakening ist da und hat mit seinem niedlichen und einzigartigen Kunststil ein neues Leben gefunden. Das Spiel scheint auch ein ziemlicher Erfolg zu sein, und Berichten zufolge hat sich das Spiel allein in Europa über einen neuen Bericht bereits fast eine halbe Million Mal verkauft.

Laut 4Players erhöht ein neues Leck von Nintendo Deutschland die Anzahl der Verkäufe auf rund 430.000 Einheiten in knapp 72 Stunden. Nintendo Europe gab bereits an, dass das Spiel 2019 der am schnellsten verkaufte Switch-Titel war, aber dies sind die ersten soliden Zahlen, die wir erhalten haben. Zusammen mit den soliden Verkäufen, die die Spielsäge in Japan verkauft, scheint das Spiel ein klarer Erfolg für die Rückkehr des klassischen Zelda-Titels zu sein.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening ist jetzt exklusiv für den Nintendo Switch erhältlich. Wenn ihr einen Blick auf unseren Spielbericht werfen möchtet, um zu sehen, was wir von dem Reamake gehalten haben, klickt hier.