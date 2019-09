The Legend of Zelda: Link’s Awakening ist angeblich der größte Nintendo Switch-Start 2019

Heutzutage sind Nintendos Erstanbieter-Titel so gut wie immer gut verkauft, was in doppelter Hinsicht für The Legend of Zelda-Spiele gilt, vor allem dank der Beliebtheit des Switch. Es sieht jedoch so aus, als würde sich die kürzlich erschienene Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Link’s Awakening besser verkaufen, als viele erwartet hätten.

Der bekannte Branchenkenner Benji berichtet auf Twitter, dass die Verkäufe von Link’s Awakening am ersten Tag die Verkäufe von Super Mario Maker 2 am ersten Tag übertroffen haben. Für den Anfang ist das Outselling eines Mario-Spiels keine leichte Aufgabe, insbesondere für einen Top-Down-Zelda-Titel, der nicht weniger als ein Remake ist. Benji berichtet auch, dass Link’s Awakening der bisher größte Start von Nintendo im Jahr 2019 ist.

Mit Pokemon Sword and Shield am Horizont wird es diese Krone wahrscheinlich nicht mehr lange halten.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening ist exklusiv für den Switch erhältlich. Unseren Spieletest könnt ihr hier nachlesen!

Wow

Zelda Link's Awakening Day 1 is looking to be bigger than Mario Maker 2 Day 1 in sell through in the US. Marking the biggest Nintendo launch of 2019 to date

Incredible, seeing a top down Zelda game perform like this. Breath of the Wild has given a franchise wide boost pic.twitter.com/TnRp5kMqoM

