The Last of Us TV-Serie: Neuer HBO-Trailer zeigt viele Ausschnitte

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mit The Last of Us eine der besten TV-Serien aller Zeiten bekommen könnten. Aber wie gesagt, es ist nur ein Gefühl, wenn HBO und Naughty Dog aufeinandertreffen. Es müsste schon ziemlich viel passieren, dass diese Serie in einer Katastrophe endet – vor allem wenn der Autor, Neil Druckmann, mit von der Partie bei der Serienproduktion ist.

Eine der größten Videospielgeschichten, die jemals erzählt wurde als HBO-Serie war bisher sehr schwammig. Schwammig deswegen, weil wir noch nichts wirklich gesehen haben, außer ein paar Set-Bilder. Nun sehen wir Pedro Pascals (The Mandalorian) Joel und Bella Ramsays (Game of Thrones) Ellie, die in einer verschneiten Landschaft über eine Brücke gehen. Die Kamera zeigt die beiden von oben, während sie sich einer unbekannten Bedrohung nähern.

Dann bekommen wir etwas Dialog und ein paar bekannte Bilder aus den Videospielen.

The Last of Us: Wird die TV-Serie auf gewohnte Bilder setzen?

Natürlich kann man von ein paar Sekunden nicht ausgehen wie die TV-Serie letztendlich werden wird. HBO scheint aber gewisse Vorkenntnisse der Erzählung vorauszusetzen oder man wollte im Teaser-Trailer jenes Material zeigen, dass Fans gewohnt sind. Auch bei der Halo Serie von Paramount wurden zuerst nur bekannte Bilder gezeigt, bevor man erleben musste wie sehr die Serie gegenüber den Spiele “abdriftete”. Was wir über die Serie bereits jetzt wissen: Die erste Staffel adaptiert das erste Spiel, weicht aber in einigen Episoden “stark ab”.

Der HBO-Twitter-Eintrag ging heute online und hat bereits über 1,1 Mio. Aufrufe (zum Zeitpunkt des Schreibens). The Last of Us kommt übrigens ganz zum Schluss dran, sollte sich jemand nicht die 2 Minuten Auszeit gönnen (ab 1:40).

Laut dem Trailer wird die The Last of Us TV-Serie von HBO im nächsten Jahr ausgestrahlt – wahrscheinlich Anfang 2023.

Wo wird man die The Last of Us TV-Serie sehen können? In Deutschland und Österreich werden wir die TV-Produktion wohl zuerst bei Sky sehen, die viele HBO-Serien über ihren Spartensender Sky Atlantic zuerst ausstrahlt. Die erste Staffel von The Last of Us wird 10 Folgen haben.

