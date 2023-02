The Last of Us: PC-Release wurde verschoben

Naughty Dog sagt, dass die PC-Version von The Last of Us nicht mehr am 3. März 2023 erscheinen wird. Die zusätzliche Entwicklungszeit gehört dem Feintuning.

The Last of Us Part 1 erscheint am 28.3.2023 für Windows PC. - (C) Naughty Dog

Der Release der PC-Version von The Last of Us wurde vom 3. März auf den 28. März 2023 verschoben. Das Action-Adventure-Spiel bekam ein vollständiges Remaster und erschien letzten September für die PlayStation 5.

Ursprünglich erschien der 10/10-Titel von Naughty Dog im Jahr 2013 für die PlayStation 3. Ein Jahr später folgte eine Remastered-Version für die PS4. Die Geschichte des Spiels können viele Spieler derzeit in der aktuell laufenden The Last of Us HBO-TV-Serie sehen, mit einigen Abweichungen. Dabei folgen wir Ellie und Joel auf einer Reise durch das postapokalyptische Amerika.

The Last of Us im Aufwind, seit Serien-Start

Die PlayStation-Versionen verkaufen sich wie warme Semmeln am Sonntagmorgen, seitdem die TV-Serie von HBO startete. Die kommende PC-Version wird wohl noch mehr Menschen die Möglichkeit geben in diese narrative Welt einzutauchen. Möglicherweise werden viele Spieler das erste Mal in Kontakt treten mit dieser herzzereisenden Geschichte, bei der Liebe im Mittelpunkt steht. Naughty Dog hat jedoch beschlossen, dem Port einem Feinschliff zu geben, um den Titel in “bestmöglicher Form” auf dem PC zu präsentieren.

In einer Twitter-Ankündigung gab es ein Update vom Naughty Dog-Team über den Verbleib der PC-Version und dessen Release-Verschiebung:

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Ein Kommentator namens “DomTheBomb” bemerkte, dass der PC-Port erscheint, nachdem die erste Staffel von The Last of Us auf HBO fertig ausgestrahlt wurde. Die letzte Episode wird es hierzulande am 13. März 2023 geben, in den USA einen Tag früher.

Junges Franchise mit vielen Fans

The Last of Us: Part 1 ist mittlerweile ein Jahrzehnt alt. Eigentlich “jung” für ein Franchise, dass mit einem Multiplayer-Spiel bald eine Fortsetzung finden wird. Serien-Fans können sich übrigens auch über eine TV-Umsetzung des zweiten Spiels freuen. Die zweite Staffel der HBO-TV-Serie wurde bereits bestätigt. Da der zweite Teil wesentlich komplexer ist, wird es wohl auch zwei Staffeln geben müssen, um die Geschichte auch fertigzuerzählen.

The Last of Us: Part 1 ist für PS5 verfügbar, die PC-Version folgt am 28. März 2023.