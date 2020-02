The Last of Us Part 2-Demo wird auf der PAX East 2020 vorgestellt

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Naughty Dogs The Last of Us Teil 2 ist noch weit entfernt, aber die Teilnehmer von PAX East 2020 können es frühzeitig in die Hände bekommen. Sony hat angekündigt, dass eine Demo namens “Patrol” spielbar sein wird, die sich auf Ellie und Dina konzentriert, die sich mit den Infizierten befassen, die am Stadtrand von Jackson, Wyoming, umherziehen. Die Demo wird eine Stunde dauern und die Teilnehmer können ihren Platz für die Experience PlayStation-App buchen.

Natürlich besteht die Hoffnung, dass ein Teil dieses Gameplays online veröffentlicht wird, auch wenn es sich nur um Off-Screen-Material handelt. Die PAX East 2020 läuft vom 27. Februar bis zum 1. März, wir müssen also abwarten. Für diejenigen, die das Spiel abholen möchten, wurde die Ellie Edition neu bei Einzelhändlern wie GameStop, Best Buy und Amazon zur Vorbestellung freigegeben. Vorbestellungen werden am 13. Februar um 6.00 Uhr MEZ online gestellt.

Wäre das nicht genug, wurden weitere Artikel für den Titel angekündigt. Eine neue Polyresin-Statue, die in Zusammenarbeit mit Dark Horse geschaffen wurde und in der Ellie eine Machete schwingt, kann derzeit vorbestellt werden. Du kannst es dir im Trailer unten ansehen.

The Last of Us Part 2 wird am 29. Mai für PS4 veröffentlicht. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Titel auch “Nacktheit und sexuelle Handlungen” beinhaltet.

Quelle PS Blog (US)