The Last of Us 2 als “Disney Channel-Show”? – Fan-Edit sorgt für Lacher

Viel zum Lachen gibt es in The Last of Us 2 für Ellie nicht. - (C) Naughty Dog, PlayStation Studios

Was wäre wenn The Last of Us 2 etwas lustiger wäre? Ein Fan verwandelt eine Szene aus dem Spiel in eine Disney Channel-Komödie und teilt sie mit uns.

The Last of Us 2 ist eigentlich alles andere als lustig. Die düstere Geschichte gibt uns einen realistischen Blick auf das Leben nach dem Ende unserer Welt. Die brutale Erzählung des Spiels ist überwältigend und erschreckend zugleich. Nicht umsonst sagte unser Redakteur Manuel im Test zum Spiel: “Hier wird eine tiefsinnige Geschichte über die Abgründe der Menschheit in allen Facetten erzählt, bei welcher man auch etwas Neues über sich selber erfahren kann, wenn man es zulässt.” – Eigentlich alles andere als lustig.

Naughty Dog-Fan und Reddit-User Greybastard hat die Überlebensgeschichte in eine Disney Channel-Sitcom verwandelt.

The Last of Us 2 einmal lustig bitte…

In einer The Last of Us 2-Szene diskutiert Ellie mit ihrem Freund Jesse über die Ereignisse der vergangenen Nacht. Während das Gespräch normalerweise humorvoll ist, fügt Greysbastard Live-Publikumsreaktionen ein, um den Humor zu überbetonen und die Szene in eine Fernsehproduktion zu verwandeln. Das Publikum jubelt, als Jesse vorgestellt wird, reagiert geschockt, als Ellie erwähnt, Jesses Ex Dina geküsst zu haben, und lacht bei jedem Mini-Witz.

Ein wenig Hannah Montana-Musik im Hintergrund und ein Disney Channel-Logo und die Sitcom ist perfekt, aber seht selbst.

Mehr Last of Us werden wir wohl bald in einer separaten Multiplayer-Fortsetzung von Factions erhalten. Zumindest wurden kürzlich Skins entdeckt, die darauf hindeuten. Außerdem ist die HBO-Fernsehshow zum beliebten PlayStation-Franchise in Arbeit. Die TV-Serie wird 2023 zu sehen sein, bei uns wahrscheinlich bei Sky Atlantic.

The Last of Us 2 ist für PlayStation 4 verfügbar. Eine “überarbeitete” PS5-Version des Titels von Naughty Dog wird gemunkelt, wurde aber bisweilen nicht bestätigt. Immerhin arbeitet der PlayStation Studio-Entwickler an mehreren AAA-Titeln gleichzeitig.