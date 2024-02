The Finals – Update 1.7.0 kommt mit interessanten Neuerungen

Nach dem Mid-Season Update 1.6.0 steht nun also gut eine Woche später das Update parat. Das The Finals-Update 1.7.0 ist zwar nicht so prall gefüllt wie die letzten seiner Art, bringt aber dennoch einige Neuerungen mit sich, die für einen Großteil der Spieler interessant sein könnten. Vor allem im Bereich XP-Progression hat sich Embark Studios einige Dinge überlegt.

Progression Changes

Den wohl größten Anteil im neuen 1.7.0-Update machen die Veränderungen in Bezug auf die XP-Progression. Hier hat sich u. a. die Anzahl der XP, die man für das Öffnen eines Tresors erhält, erhöht, und zwar von 100 auf 200. Aber auch die Anzahl der XP, die man für den 4. Platz in einer Runde erhält, wurde von 100 auf 200 erhöht. Generell bekommt man für das Abschließen bestimmter Aufgaben während der Runde jetzt mehr XP. Eine Verminderung der XP gibt es in diesem Update nicht.

Aber auch bei den Verträgen hat Embark Studios ein paar Sachen neu gestaltet. So wurde z. B. die Anzahl der XP, die für wöchentliche Verträge vergeben werden, wurde von 2.000 auf 4.500 erhöht. Außerdem erhält man jetzt 9.000 statt 4.000 XP für das Abschließen wöchentlicher Ziele.

Bugfixes im neuen The Finals-Update 1.7.0

Bugfixes gibt es zwar nicht so viele wie in vorhergegangenen Updates, jedoch können sich auch hier Spieler über ein paar Verbesserungen freuen. Eine Schaltfläche „Erneut spielen“ wurde der Endsequenz einer Runde hinzugefügt. Somit können Spieler am Ende einer Runde schneller ein neues Spiel starten. Des Weiteren ist jetzt auch die „VoIP“ standardmäßig aktiviert, sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole.

🏈 It's Touchdown Thursday and time for Update 1.7.0. Huddle up and join the blitz with the all-new Cash Box QB Set. For a full rundown of the game update, click the patch note link below 🏈 🔗 https://t.co/0O3PUTQnsE pic.twitter.com/6DCrDj6Woe — THE FINALS (@reachthefinals) February 8, 2024

Was gibt es sonst noch zu beachten?

Embark Studios hat zudem noch erwähnt, dass ihnen die Probleme mit den roten Kanistern sowie der Fässer bekannt sind und diese im nächsten Update überarbeitet werden sollen. Derzeit haben die roten Kanister Probleme mit ihrer Explosionskraft und Fässer verursachen durch das Stapeln unbeabsichtigt Schaden.

The Finals ist für PS5, Xbox Series X/S und Windows-PC kostenlos verfügbar.