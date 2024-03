Neustes The Finals Update bringt Oster-Event

Embark Studios hat das Update 2.2.0 für The Finals veröffentlicht. Es fügt eine spezielle Variante des Power-Shift-Spielmodus namens Bunny Bash hinzu, balanciert eine Vielzahl von Waffen aus und behebt zahlreiche verbleibende Bugs. Nach den massiven Änderungen, die das Season 2 Update für The Finals mit sich brachte, veröffentlichte Embark weiterhin fast wöchentlich neue Updates für den Online-Shooter.

Während The Finals das Modell des kostenlosen Live-Service mit optionalen kosmetischen Gegenständen zum Verkauf nutzt, hat der Shooter auch viele der Feiertage genutzt, die seit dem Start des Spiels bei den Game Awards im vergangenen Dezember gekommen und gegangen sind. Fans konnten an einer winterlichen Map mit Schneemännern auf dem Schlachtfeld teilnehmen, während ein Valentinstag-Event Anfang Februar Fans die Möglichkeit gab, einzigartige kosmetische Gegenstände zu verdienen, indem sie Herausforderungen im LTM-Modus “Steal the Spotlight” abschlossen. Pünktlich zu Ostern gibt es einen neuen Spielmodus mit freischaltbaren Belohnungen.

Das Update 2.2.0 für The Finals bringt für die meisten Spieler das von Ostern inspirierte Bunny-Bash-Event mit sich. Die Finals Season 2 Map namens SYS$HORIZON wurde kürzlich mit riesigen Easter Eggs ausgestattet und die Bäume haben jetzt pastellfarbene Blätter. Die Spieler nehmen jedoch an einer speziellen Version von Power Shift teil, bei der sie nur begrenzte Ausrüstung zur Verfügung haben und gleichzeitig versuchen, neue Aufträge zu erfüllen. Die Spieler erhalten für die Erfüllung dieser Aufträge neue Belohnungen. Diese beinhalten kosmetische Outfits, Accessoires und Waffenskins mit Ostermotiven.

🐣🐰 Easter is here and it’s time to color some eggs and play BUNNY BASH! Turn in contracts to earn prizes while duking it out in this special version of POWER SHIFT. 🐰🐣

Hit the link below for full patch notes for Update 2.2.0!

🔗 https://t.co/K9VZUDWQCU pic.twitter.com/wXZCgnG8nc

— THE FINALS (@reachthefinals) March 27, 2024