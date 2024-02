Das The Finals-Update 1.8.0 ist besonders umfangreich!

In gewohnter Schnelligkeit erscheint in The Finals nun Update 1.8.0 und dieses ist wieder eines derjenigen, die äußerst viel Inhalt bieten. Neben den bekannten Bugfixes hat es auch ein neuer Modus in das Spiel geschafft. In diesem können sich Spieler einmal mehr messen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das Spotlight-Event ist hingegen indessen abgeschlossen und für Spieler nicht mehr spielbar.

Einen großen Teil des Updates machen die gefixten Soundprobleme aus. Hier gab es zuvor einigen Dinge, die Spielern den letzten Nerv geraubt haben. Unter anderem haben die Entwickler jetzt dafür gesorgt, dass sich die Tarngeräusche der eigenen Teammates von denen des Gegners unterscheiden. Das hat in der Vergangenheit für ziemlich viel Verwirrung gesorgt. Auch Kopfschüsse bekommen nun endlich ihren eigenen Sound und das Problem, dass bei manchen Einzelfeuerwaffen der Sound gar nicht erst abgespielt wird, wurde ebenfalls behoben.

Auch in puncto Animationen können sich Spieler auf einige Verbesserungen gefasst machen. Gegenstände, die zuvor ungewollt sichtbar geworden sind, gehören nun der Vergangenheit an. Des Weiteren wurden die Hock-Animationen angepasst und auch die nicht korrekt animierten Defibrillatoren sind jetzt Geschichte. Der Skin der Football Grenade dreht sich endlich richtig und das Emote „Clean House“ ist frei von jeglichen Bugs. Hier gab es davor das Problem, dass der Besen nach der Animation nicht verschwunde ist.

🏈 It's Touchdown Thursday and time for Update 1.7.0. Huddle up and join the blitz with the all-new Cash Box QB Set. For a full rundown of the game update, click the patch note link below 🏈

🔗 https://t.co/0O3PUTQnsE pic.twitter.com/6DCrDj6Woe

— THE FINALS (@reachthefinals) February 8, 2024